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Kiadták a legmagasabb fokú riasztást: a teljes éves csapadékmennyiség zúdult le Európa egyes részein
Globál

Kiadták a legmagasabb fokú riasztást: a teljes éves csapadékmennyiség zúdult le Európa egyes részein

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Rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott Dél-Európába az Adam névre keresztelt magassági hideg légörvény, Spanyolország egyes részein mindössze két nap alatt egy teljes évnek megfelelő eső hullott. A viharrendszer kelet felé halad, emiatt Franciaországban és Olaszországban is magas fokú meteorológiai riasztások léptek életbe a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójában közölt adatok szerint.

A spanyol meteorológiai szolgálat a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki Valencia déli és Alicante északi partvidékére,

ahol a helyi előrejelzések szerint 24 óra alatt akár 300–400 milliméternyi eső sem volt kizárható.

A hivatalos mérések a keleti partvidéken és a kisebb szigeteken 150–200 milliméteres maximumokat mutattak, az Euronews beszámolója szerint ugyanakkor a Marina Alta járásban található Forna mérőállomásán 651 millimétert regisztráltak.

Egyes részeken 500–600 milliméter felett volt a 48 órás csapadékösszeg, ami hazánkban helyenként az éves csapadékösszegnek felel meg

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– mutatott rá a HungaroMet. A rendkívüli időjárási körülmények és a hirtelen lezúduló víz miatt a Baleár-szigeteken és több valenciai településen az oktatást is fel kellett függeszteni, így az iskolákat bezárták.

A légörvény a következő napokban fokozatosan kelet felé halad tovább. Ennek következtében Dél-Franciaországban és Olaszország több régiójában sárga és narancssárga figyelmeztetések vannak érvényben a várható heves zivatarok és a nagy mennyiségű eső miatt, Északnyugat-Olaszországra pedig a kritikus csapadékmennyiség veszélye miatt keddre a legmagasabb, piros fokozatú riasztást adták ki.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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