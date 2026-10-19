Kiakadt az ukrán vezetés: Trump terve csak arra lenne jó, hogy Putyin tovább folytassa a háborút

Marco Rubio amerikai külügyminiszter hivatalosan is megerősítette, hogy az amerikai elnök Oroszország és Kína vezetőjével tárgyalna az ukrajnai háború lezárásáról, Ukrajna nélkül. A kijelentést Kijevben rosszul fogadták, Szibiha hangot is adott ennek:

Egy háromoldalú találkozó Oroszország, Kína és az Egyesült Államok vezetői között csak az ellenkezőjét eredményezné: arra ösztönözné Putyin orosz elnököt, hogy folytassa ezt a háborút

– mondta.

A várakozások szerint a hármas nagy találkozójára november 18-19. között kerülhet sor a sencseni APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation – Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) csúcstalálkozóján. Egyelőre nem ismertek a részletek, egyelőre zajlanak az egyeztetések, ezt a Kreml is megerősítette. Szibiha kijelentette, hogy ez csak Putyinnak kedvezne, mivel globális hatalmi szerepkörbe helyezhetné magát, de ez nem igaz. Szerinte az orosz elnöknek egyszerűen „nincs helye” egy asztalnál Putyinnal és Hszi Csin-pinggel. Az ukrán külügyi tárcavezető egy alternatív megoldást is javasolt:

Egy háromoldalú találkozó Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország vezetői között segíthetne a háború mielőbbi befejezésében

– jelentette ki.

Volodimir Zelenszkij elnök korábban arról beszélt, hogy Trump fokozza a nyomást Ukrajnán, hogy elérje az ország kapitulálását. Vasárnap megemlítette, hogy újraindult az információmegosztás, az Egyesült Államok ismét hírszerzési értesülésekkel segíti az országot, de október 19-én ismételten arról számoltak be, hogy Kijevet nem értesítették az orosz ballisztikus rakéták kilövéséről, korábban ezeket a kulcsfontosságú információkat megkapták az amerikaiaktól.

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