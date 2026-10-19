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Kiszivárgott: áttörés várható a béketárgyalásokban - Már a héten nagy bejelentést tehet Donald Trump
Globál

Kiszivárgott: áttörés várható a béketárgyalásokban - Már a héten nagy bejelentést tehet Donald Trump

Portfolio
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A héten áttörés várható az Egyesült Államok és Irán közt zajló tárgyalásokban – tudta meg a The New Arab.

A lap forrásai arról is beszélnek, hogy hiába látható a nyilvános térben kemény kommunikáció Irán és az Egyesült Államok közt,

most alacsony esélye van annak, hogy folytatódni fognak a harcok, akár a november 3-ai időközi választások előtt, akár azután. Valójában körvonalzódik éppen egy részleges megegyezés.

A londoni lap forrásai szerint a katari és pakisztáni közvetítők arra ösztönzik mindkét oldalt, hogy engedjenek követeléseikből, így szerintük elkerülhető lesz a háború folytatása.

A The New Arab azt is megtudta: első lépésben a Hormuzi-szoros jövőjéről várható megállapodás, a terület biztosítása után folytatódhatnak a tárgyalások egyéb kérdésekről is.

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A lap ugyanakkor kitér arra is, hogy egyelőre a tartós békéhez szükséges egyes kérdések, - például a szankciók, a blokád és a nukleáris program jövője, - továbbra is fennekadást okoznak, nincs jele kompromisszumnak ezekben a témákban.

A közvetítők ugyanakkor számítanak arra is, hogy a Hormuzi-szorosról kötött megállapodás alapja lehet a többi kérdés tisztázásának is.

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Címlapkép forrása: Iranian Army/Handout/Anadolu via Getty Images

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