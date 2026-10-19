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Kitálalt Zelenszkij: fizettek az amerikai fegyverekért, mégsem kapják meg mindet
Globál

Kitálalt Zelenszkij: fizettek az amerikai fegyverekért, mégsem kapják meg mindet

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök interjút adott a Bloombergnek, amiben egy aggasztó körülményre hívta fel a figyelmet.

A beszélgetés közben felmerült, hogy az Egyesült Államok mennyi Patriot elfogórakétát szállít le Ukrajnának. Zelenszkij erre készségesen válaszolt is, elmondta, hogy havonta körülbelül 12 rakétát kapnak, ami rendkívül alacsony szám. Hangsúlyozta, hogy az előző amerikai kormányzat idején négyszer ennyi rakétát adtak át Kijevnek. Az ukrán elnök szerint olyan szállítmányokat sem hagytak jóvá, amelyeket Kijev már kifizetett korábban.

Fizettünk a fegyverekért. A szállítmányok egy részét engedélyezték, a többit nem. És ez nem technikai probléma

– mondta Zelenszkij.

Az is különbséget jelent a korábbiakhoz képest, hogy ameddig a Biden-adminisztráció ingyen, katonai segély formájában juttatta el a kelet-európai országnak a rakétákat, addig újabban már fizetnek érte Amerikának. Ezt javarészt az európai szövetségesei finanszírozzák a PURL programon keresztül. A Patriotok Ukrajna egyik legfontosabb légvédelmi elhárító rendszerét jelenti, mivel ezekkel az orosz ballisztikus rakéták jelentős részét is el lehet fogni.

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Az ukrán elnök egy javaslatot is bedobott, hogy a helyzetet megoldják, reflektálva az elmúlt napok energetikai vitáira:

Kijev nem lövi az orosz létesítményeket, cserébe az Egyesült Államok ellátja az ukránokat légvédelmi rakétákkal.

Zelenszkij hozzátette, hogy egyelőre csak annyit érzékelnek, hogy az amerikai kormány annyit vár el, hogy leállítsák a támadásokat, de lényeges ellentételezést nem nyújtanak ezért.

Több jelentés is úgy véli, hogy az amerikai PAC-3 rakéták raktárkészletei alaposan megcsappantak az amerikai háborút követően a Közel-Keleten. Irán számos drónt és ballisztikus rakétát lőtt ki térségi katonai bázisokra és energetikai létesítményekre, ehhez pedig rengeteg légvédelmi rakétát kellett felhasználni. Washingtonban érzékelték a problémát, és a gyártókapacitás gyors felpörgetését szeretnék elérni, de ez éveket vehet igénybe. Ukrajna több jelentés szerint teljesen kifogyott a kulcsfontosságú fegyverekből, ezért lényegében teljesen védtelenül néznek szembe az orosz támadásokkal.

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