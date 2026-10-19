Mégsem jön Magyarországra Emmanuel Macron

A budapesti francia nagykövetség hivatalos tájékoztatása szerint az államfő nem utazik Magyarországra a közelgő megemlékezésre. A diplomáciai képviselet hangsúlyozta, hogy a látogatás tényét francia részről korábban hivatalosan senki sem erősítette meg.

A közlemény ellentmond a kormányfő korábbi szavainak. Magyar Péter a múlt héten a Partizánnak adott interjújában még arról számolt be, hogy a nemzeti ünnepen számos külföldi vezető teszi tiszteletét Budapesten, a várható vendégek között pedig név szerint is megemlítette a francia elnököt.

Címlapkép forrása: EU