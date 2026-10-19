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Mégsem jön Magyarországra Emmanuel Macron
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Mégsem jön Magyarországra Emmanuel Macron

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Emmanuel Macron francia elnök mégsem vesz részt az 1956-os forradalom 70. évfordulójának október 23-i állami ünnepségén, a francia nagykövetség közleménye ugyanis rácáfol Magyar Péter miniszterelnök múlt heti bejelentésére - írta a Telex.

A budapesti francia nagykövetség hivatalos tájékoztatása szerint az államfő nem utazik Magyarországra a közelgő megemlékezésre. A diplomáciai képviselet hangsúlyozta, hogy a látogatás tényét francia részről korábban hivatalosan senki sem erősítette meg.

A közlemény ellentmond a kormányfő korábbi szavainak. Magyar Péter a múlt héten a Partizánnak adott interjújában még arról számolt be, hogy a nemzeti ünnepen számos külföldi vezető teszi tiszteletét Budapesten, a várható vendégek között pedig név szerint is megemlítette a francia elnököt.

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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