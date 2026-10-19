Mélyül a politikai válság a skandináv államban: elbukott a kormányalakítás, új szereplő lépett színre

A szeptember 13-án tartott választáson a Szociáldemokrata Párt, a Zöld Párt, a Baloldali Párt és a Centrum Párt együttesen 176 mandátumot szerzett a 349 fős törvényhozásban. A szövetségen belüli - különösen a Centrum Párt és a Baloldali Párt közötti - nézeteltérések miatt azonban nem tudtak megállapodni többségi koalíció megkötéséről.
Andreas Norlen házelnök sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Thand Ringqvist fogja most egy "centrista alternatíva" lehetőségét feltérképezni. Ugyanakkor hozzátette, hogy egyelőre nem világos, ki lenne a miniszterelnök, amennyiben a tárgyalások sikeresek lennének.
"Különböző más kormányzati megoldások is terítéken vannak, azonban egyik esetén sem látható világos előrelépés megítélésem szerint" - ismertette Norlen.
A választásokon ötödik helyen végzett Centrum párt vezetője, Thand Ringqvist kijelentette, hogy minden politikai erő vezetőjét meghívja a megbeszélésekre.
"Törekvésem az, hogy hozzájáruljak a megoldáshoz, ami a kormány kérdését illeti, nem pedig az, hogy miniszterelnök legyek" - írta az X-en.
Október 15-én a svéd parlament nem támogatta azt, hogy Magdalena Andersson, a Szociáldemokrata Párt vezetője próbáljon kisebbségi kormányt alakítani.
Thand Ringqvist korábban felvetette egy "centrista kormány" létrehozását a Baloldali Párt és a szélsőjobboldali Svéd Demokraták kizárásával.
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