Nem vár tovább a NATO: felkészülnek a háborúra az oroszokkal, pontos dátumot is megneveztek

Európában régóta visszatérő fenyegetésként bukkan elő, hogy a következő években Oroszország támadást indíthat a NATO területe ellen. Számos hírszerzési szervezet jelentett már erről, de azzal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy pontosan milyen jellegű akcióra kell felkészülni, és arról is, hogy ez mikor történhet meg.

A NATO a fokozódó veszélyre reagálva konkrét terveket kezdett kidolgozni, hogy felkészülten nézzenek szembe egy esetleges támadással.

A katonai szövetség a tagországokkal tárgyalásokat kezd, hogy felmérje, pontosan milyen fegyverekre és erőkre lenne szükségük, valamint a finanszírozásról is beszélni fognak. Céldátumnak a 2029-et jelölték meg, eddigre mind a 32 tagországot kötelezik bizonyos képességek felállítására. Az időpont egyáltalán nem véletlen, úgy vélik, hogy Moszkva eddigre állhat készen a NATO elleni támadásra. A helyzetet nehezíti, hogy Donald Trump amerikai elnök jelenleg is azt mérlegeli, hogy csökkenti az amerikai erők létszámát Európában. Ez több helyen komoly problémákat okozhat, mivel ezzel olyan kritikus képességeknek lehetnek híján, mint a felderítés és megfigyelés, nagy hatótávolságú rakéták vagy éppen üzemanyagtöltő repülőgépek. A felkészülés egyik legfontosabb célja, hogy felmérjék, melyek azok a határok, ameddig a tagállamok elmennek a védelem területén és hogyan lehet a védelmi stratégiába a leghatékonyabban beépíteni a modern képességeket, például a mesterséges intelligencia és a robotika szempontjából.

A lapnak megszólaló tisztviselők szerint komoly kihívás vár a szövetségre:

Nehéz lesz. A tehermegosztás, az USA, hogyan lehet az ambíciókat a politikai prioritásokkal ötvözni… ez óriási

– jelentette ki az egyik névtelenséget kérő megszólaló.

A tervet öt lépésre osztották fel a stratégia a NATO Védelmi Tervezési Folyamat néven fut. Az első lépés a Politikai Iránymutatás kidolgozása, amely kijelöli a pontos célkitűzéseket. Pierre Vandier francia admirális szerint az a cél, hogy ez egy átalakulási folyamatot jelentsen, ne pedig egy olyan stratégiát, ami csak a „polcon áll”. Az elképzelés öt lépésből épülne fel, a következőképpen:

Az ambíciók megfogalmazása: elsőként felmérnék, hogy pontosan mire van szükség, mennyi katonát tudnak biztosítani. Született egy megállapodás korábban, amely szerint a nagyobb műveletekhez szükséges erőkön túl mintegy 18 tartalék dandárral kell rendelkezniük, egyenként mintegy 5000 katonával. Ezeknek az elsődleges feladata a szövetséges területen kívüli kisebb válságkezelési missziók végrehajtása lenne. A jövőben ezeket felülvizsgálhatják, valamint a fegyverkezés ütemét is. A NATO egyik legnagyobb feladatát az jelenti, hogy az amerikai képességek hiányát hatékonyan kezeljék. Mivel az Egyesült Államok visszatérően a csapatai kivonását lebegteti, ezért egyre inkább a tagországokra terelődik a felelősség. Mindegyik konkrét feladatot kaphat, ami rugalmasságot biztosít, különösen olyan helyzetben, amikor bizonyos képességekhez egyszerűen nem férnek hozzá. Az előző pontban vázolt tervez konkrét regionális felosztást csatolnának. Az elmúlt években a legnagyobb figyelmet egyértelműen Oroszország kapta, így a keleti szárnyra helyeződött a fókusz. Az elmúlt időszak eseményei alapján egyre inkább a 360 fokos védelmet preferálják, így déli és északi irányban is fejlesztik a védelmi képességet. A hadviselési stratégia a modern szemléletek alkalmazásával. Az ukrajnai háború megmutatta, hogy radikálisan meg kel reformálni az eddigi háborús elképzeléseket, különösen a drónok alkalmazását tekintve. A pilóta nélküli rendszerek minden területen egyre nagyobb figyelmet kapnak, ez a munkaerővel kapcsolatos esetleges problémákat is jelentősen enyhítheti. Ennél a pontnál fontos figyelembe venni, hogy az olcsó és hatásos módszerekre kell törekedni, mivel az oroszok jelentős technológiai fejlődést mutatnak fel, a rendelkezésre álló források pedig korlátozottak. Az egyik legfontosabb elem, hogy az ukrán példákat és tapasztalatokat konkrétan építsék be a stratégiába. Fontos, hogy a technológiai lépések mellett együttműködések sokaság jöjjön létre, ami támogatja a gyártást és a tudásátadást.

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