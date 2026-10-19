Örökre deportálhatják Amerikából a befolyásos demokrata politikust - Állampolgárságát is elvesztheti Trump riválisa

Omar ellen azért indult szövetségi eljárás, mert a vádak szerint ő vagy az édesapja hamis születési évet adott meg a bevándorlási dokumentumokban, amikor a családja az 1990-es évek végén Szomáliából az Egyesült Államokba menekült. Apja 2000-ben kapott amerikai állampolgárságot, és mivel Omart akkor 17 évesnek tekintették, kiskorúként automatikusan megkapta azt.

Az újabb feltételezések szerint azonban valójában már 18 éves volt, ami azt jelenti, hogy önállóan kellett volna átesnie a honosítási eljáráson.

Homan kifejtette, ha valaki hazudik a honosítási eljárás során és ez később kiderül, megfoszthatják amerikai állampolgárságától.

Omarra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bárki másra, így ha megszegte a törvényt, viselnie kell a következményeket

- mondta.

Homan nem kívánt a nyomozás részleteibe bocsátkozni, de elárulta, hogy az FBI és a Belbiztonsági Nyomozati Szerv (HSI) megalapozott gyanúval dolgozik.

Omar és más demokrata politikusok – köztük Hakeem Jeffries, a képviselőházi demokrata kisebbség vezetője – politikai megtorlásnak minősítették az eljárást. Véleményük szerint a nyomozás Donald Trump elnök bírálóinak megfélemlítését szolgálja. Ilhan Omar Donald Trump egyik legnagyobb kritikusa a Kongresszuson belül.

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