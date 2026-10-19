Példátlan terv szivárgott ki: a világ legerősebb hatalmai dönthetnek Ukrajna sorsától, de Zelenszkij nélkül

Az értesülések szerint Putyin az október 9-i telefonbeszélgetésük során vetette fel az ötletet Trumpnak. Ugyanezen a híváson a felek megállapodtak az orosz dízelüzemanyag amerikai beszerzéséről és a globális piaci értékesítés elősegítéséről is. A Kreml azt javasolta, hogy

a háromoldalú tárgyalásokat a november 18–19-re tervezett APEC-csúcstalálkozó margóján tartsák meg a dél-kínai Sencsenben.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy egyeztetések zajlanak a lehetséges találkozóról.

Egyelőre nincs egyértelmű elképzelés sem magáról a találkozóról, sem annak lehetséges napirendjéről, bár mindhárom fél elismeri egy ilyen megbeszélés elvi lehetőségét

– mondta a lapnak.

Egy magas rangú amerikai tisztségviselő szerint Trump még nem egyezett bele a csúcstalálkozóba, ugyanakkor kedvezően fogadhatja a felvetést, mivel teljesíteni szeretné a háború lezárásával kapcsolatos kampányígéretét. A Fehér Ház nem kívánta kommentálni az értesülést, a kínai nagykövetség pedig nem reagált a megkeresésre. Peking diplomáciai csatornákon jelezte, hogy nem ellenezné a találkozót, amennyiben Trump is támogatja azt – írta a lap a moszkvai és pekingi egyeztetésekre rálátó forrásokra hivatkozva.

A WSJ elemzői szerint a kínai területen szervezett háromoldalú csúcs jelentős siker lenne Hszi Csin-ping számára, aki Kína diplomáciai közvetítő szerepének erősítésére törekszik. A lap ugyanakkor arra is rámutatott, hogy egy olyan csúcstalálkozó, amelyen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem vesz részt, példa nélküli lenne, és komoly aggodalmat váltana ki az európai fővárosokban.

A fejlemények feszült légkörben láttak napvilágot, hiszen Trump korábban azzal vádolta Zelenszkijt, hogy soha nem akarta a háború befejezését, míg az ukrán elnök szerint az amerikai elnök kapitulációra próbálja kényszeríteni Ukrajnát, és késlelteti a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták szállítását.

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