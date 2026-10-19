Rejtélyes mozgolódás Oroszországban: tömegével gyűjtik a modern fegyvereket a raktárakban

Az ukrán katonai szaklap a háború eseményeket nyílt forráskódú adatok alapján folyamatosan értékelő Jompy OSINT-elemző elemzésére támaszkodva ír Oroszország furcsa fegyverhalmozásáról. A legújabb fejlemények szerint Moszkva elkezdett a tárolóbázisokban felhalmozni viszonylag modern rendszereket, a felsorolás szerint felfedezhetőek T-90M és T-72B3 harckocsik, BTR-82A páncélozott szállítókat, BMP-3 gyalogos harcjárműveket, BMD-4M légideszant harcjárműveket, lánctalpas 2S19 Mszta-Sz önjáró tarackokat és 2Sz44 Hiácint-K önjáró tarackokat is. Az érdekes jelenségre egyre szélesebb körben figyeltek fel, de egyelőre nincs rá magyarázat.

Unfortunately in the few weeks after the latests image I got of the 349th, this base has also seen a massive increase in stored equipment. — Jompy (@Jonpy99) October 16, 2026

A lap felhívja a figyelmet, hogy néhány jelentősebb bázisra koncentrálják a gyűjtést, például a finn határ közelében található 80-as és 374-es számú telephelyre. Nem mindegyik nyugaton található, például az északi Arhangelszki területen és a közép-ázsiai határ közelében található támaszponton is gyűjtenek különböző páncélosokat. A lap kiemeli, hogy nem lehet egyértelmű mintázatot felfedezni a helyszínek között, ahogy az sem tisztázott, hogy ezek milyen állapotú járművek. Lehetnek a frontvonalról kivont eszközök és újonnan gyártott fegyverek is.

A sok nyitott kérdés találgatásokra ad lehetőséget, például az is felmerült, hogy Moszkva egyszerűen belátta, hogy ezek már nem felelnek meg a mai modern hadviselés kritériumainak, ezért inkább távoli raktárakba helyezik el azokat. Ezt támasztja alá, hogy Andrij Tarasenko, a páncélozott járművek történetére szakosodott kutató szerint az oroszok elkezdték csökkenteni a páncélos osztagok számát. Az is

felmerül, hogy az oroszok olyan hadosztályokat hoznak létre, amelyeket egy esetleges művelet során be lehet vetni, például a NATO elleni műveletekhez.

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