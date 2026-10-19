Súlyos fordulat az évtizedes ügyben: Raúl Castro ellen ismét elfogatóparancsot adtak ki az Egyesült Államokban

Újabb elfogatóparancsot adtak ki Raúl Castro volt kubai elnök ellen az Egyesült Államokban az 1996-ban lelőtt polgári repülőgépek ügyében, ezúttal Florida állam külön büntetőeljárásában, előre kitervelt emberölésre irányuló összeesküvés vádjával - jelentette be hétfőn James Uthmeier floridai főügyész.

A Miami-Dade megyében pénteken kiadott elfogatóparancs Castro azonnali őrizetbe vételére utasítja a hatóságokat, és kizárja az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezését. A bíróság megalapozottnak találta a gyanút, hogy a volt kubai vezető részt vett a Brothers to the Rescue nevű szervezet két fegyvertelen polgári repülőgépén tartózkodó négy férfi meggyilkolására irányuló összeesküvésben - írta a Fox News Digital televízió a birtokába került dokumentum alapján.

"A ma reggeli bejelentés azt jelzi, hogy itt, Floridában és az Egyesült Államokban hiszünk a jogállamiságban" - jelentette ki Uthmeier, akinek hivatala tavaly újraindította az ügyben folytatott floridai vizsgálatot.

A főügyész szerint a kubai hírszerzés ügynökei beépültek a Miamiban működő szervezetbe, és a repülőgépek útvonaláról információkat továbbítottak Havannába. A floridai hatóságok álláspontja szerint Raúl Castro a támadás elrendelésében részt vevő legfelsőbb kubai vezetők egyike volt. Az elfogatóparancs alapjául szolgáló dokumentum egy korábbi, rögzített nyilatkozatát is idézi, amelyben Castro arról beszélt, hogy utasítást adott a repülőgépek tenger feletti lelövésére.

Raúl Castro ellen májusban már szövetségi eljárásban vádat emeltek és elfogatóparancsot adtak ki az Egyesült Államokban ugyanebben az ügyben.

A mostani, második elfogatóparancs Florida állam külön büntetőeljárásához kapcsolódik. A májusban nyilvánosságra hozott szövetségi vádiratban Castrót és öt társát négyrendbeli emberöléssel, két repülőgép megsemmisítésével, valamint amerikai állampolgárok megölésére irányuló összeesküvéssel vádolták meg.

Kubai vadászgépek 1996. február 24-én a nemzetközi légtérben lőtték le a kubai emigránsok által működtetett Brothers to the Rescue két polgári kisrepülőgépét. A támadásban négy ember, köztük három amerikai állampolgár vesztette életét. A szervezet eredetileg a Floridai-szoroson átkelő, bajba jutott kubai menekültek felkutatásával foglalkozott.

A 95 éves Raúl Castro a repülőgépek lelövésekor Kuba védelmi minisztere volt. A néhai Fidel Castro testvére később az ország elnöke lett, majd 2018-ban átadta a tisztséget Miguel Díaz-Canelnek. A kubai vezetés korábban politikai indíttatásúnak nevezte a Castro elleni amerikai eljárást.

Uthmeier hétfőn elismerte, hogy nem valószínű a volt kubai elnök amerikai bíróság elé állítása, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az elfogatóparancs korlátozhatja külföldi utazásait, különösen azokba az országokba, amelyek kiadatási egyezményt kötöttek az Egyesült Államokkal.

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