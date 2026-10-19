Súlyosbodik a feszültség az Egyesült Államok és Ukrajna között: újra akadozik a hírszerzési adatok átadása

Először Alex Raufoglu újságíró írta meg a közösségi médiában, hogy mára virradóra az Egyesült Államoktól ismét elmaradt az értesítés a közelgő orosz támadásról. A kijelentés annak fényében mindenképpen meglepő, hogy korábban valóban volt arról szó, hogy Washington nem fogja átadni a támadásokról szóló kulcsfontosságú információkat. A beszámolók szerint három napig valóban elmaradtak az adatok, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy interjúban már az információk átadásának újraindulásáról beszélt.

Ismét nem volt előzetes figyelmeztetés a Kijev elleni ballisztikus támadásról

– írta Raufoglu.

Kijevbe ennek ellenére vörös riasztást adtak ki, az északi régióban cirkálórakétákra figyelmeztettek, a légvédelmi rendszerek is működésbe léptek. A beszámolók szerint robbanásokat is hallottak az ukrán fővárosban.

Az amerikai korai figyelmeztetések korábban rendszeresen segítették az ukránokat, gyakran több perccel korábban érzékelni tudják így az érkező támadást. Ez hozzájárul a polgári lakosság biztonságos fedezékbe vonulásához, míg a védelmi egységeket is felkészíti a támadásra. Az elmúlt napokban a téma komoly feszültséget keltett, mivel egyértelműen a politikai csatározás középpontjába került.

Donald Trump amerikai elnök Kijevet vádolja a magas üzemanyagárak miatt, szerinte az orosz olajfinomítók elleni támadások felelősek az elszálló árakért.

Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vitatta, ez pedig nézeteltérésekhez vezetett. Washington egyre határozottabban szeretné elérni az orosz-ukrán háború lezárását, és az üzemanyag árának csökkenését, ehhez pedig egyre inkább az ukránokra kezdett el nyomást gyakorolni. Kijev ragaszkodik ahhoz, hogy Moszkva is leállítsa az energetikai infrastruktúra elleni csapásokat a támadásai felfüggesztéséhez, ám ez eddig nem történt meg, ezért az olajlétesítmények elleni bombázások folytatása mellett határoztak.

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