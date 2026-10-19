Szemfelnyitó adatok láttak napvilágot - örökké búcsút mondhatunk a dízelautóknak?

Az iráni háború miatt elszálló üzemanyagárak új lendületet adtak az elektromos autók európai értékesítésének, a dízelmodellek piaci részesedése pedig történelmi mélypontra zuhant. A Volkswagen vezérigazgatója szerint megérkezett az áttörés, a Volvo és a Stellantis vezetői pedig már a dízeltechnológia végéről beszélnek a személyautók piacán.

Az iráni háború következtében meredeken megugró üzemanyagárak új lendületet adtak az elektromos autók értékesítésének Európában, miközben

a dízelüzemű modellek piaci részesedése történelmi mélypontra zuhant

– derül ki a friss iparági adatokból és az autóipari vezetői nyilatkozatokból, amelyeket a Financial Times szemlézett.

Az Európai Automobilgyártók Szövetsége (ACEA) adatai alapján augusztusban az Európai Unióban 63 százalékkal, 196 486 darabra ugrott meg a tisztán elektromos autók értékesítése, így a piaci részesedésük elérte a 28 százalékot. Ezzel párhuzamosan az új dízelautók eladása közel negyedével szorult vissza, és mindössze 45 403 darabot tett ki, ami alig 6 százalékos piaci részesedést jelent a 27 tagállamban.

A kereslet növekedése nem korlátozódik Európára, hiszen Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában is gyorsuló ütemben bővülnek az elektromosautó-eladások. Még az Egyesült Államokban is az élénkülés jelei látszanak annak ellenére, hogy Donald Trump eltörölte a 7500 dolláros vásárlói adókedvezményt, ami az elmúlt évben komolyan megviselte a piacot.

A gázolaj nagykereskedelmi ára a múlt hónapban elérte a hordónkénti 220 dollárt Európában és az Egyesült Államokban, ami több mint kétszerese a háború előtti szintnek. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) figyelmeztetése szerint

a jövő év közepéig globális dízelhiánnyal kell számolni.

Az európai autósok egy 50 literes tankolásnál átlagosan 30 euróval fizetnek többet, ami januárhoz képest több mint 40 százalékos áremelkedést jelent.

Az áttörés megérkezett

– jelentette ki Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója a párizsi autószalonon, kiemelve, hogy sok európai számára az elektromos autó a kútfüggetlenség személyes kinyilvánítását jelenti. Erik Severinson, a Volvo Cars kereskedelmi igazgatója még határozottabban fogalmazott, amikor úgy nyilatkozott, hogy

ez a dízeltechnológia végét jelenti, hiszen ma már alig akad olyan vásárló, aki a gázolaj mellett döntene.

A Stellantis, Európa második legnagyobb autógyártója – amely tavaly még újraindította egyes dízeles modelljei gyártását az EU 2035-ös értékesítési tilalmának enyhítését követően – elismerte, hogy a személyautók körében már alig maradt létjogosultsága a technológiának. Antonio Filosa vezérigazgató szerint a dízelhajtásnak legfeljebb a tehergépjárművek és a haszongépjárművek szegmensében lehet jövője.

A dízelmotorok kivezetését már korábban megkezdő Renault úgy látja, hogy a következő lépést a kishaszonjárművek és a flották elektrifikációja jelenti majd, amit a gyorstöltő hálózat terjedése és az olcsóbb modellek megjelenése tesz lehetővé.

Címlapkép forrása: Shutterstock