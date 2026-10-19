Támadás érte az ukrán hadsereg által is használt műholdas rendszert – Újabb szabotázsakcióktól tartanak

Mint mondta, a bolgár ügyészség korábban európai elfogatóparancsot kezdeményezett a német személyiségvédelmi törvényekkel összhangban S.I. és T.B. monogramokkal azonosított 19 éves gyanúsítottak ellen.
Rumen Radev bolgár kormányfő a múlt héten megerősítette, hogy október 9-én tűz ütött ki a Starlink műholdas internetszolgáltató egyik bulgáriai létesítményénél a Szófiától délre található Plana településnél. Az elkövetők a 17 antennából 11-et felgyújtottak.
A szóban forgó antennákat az ukrajnai haderő is használta
- közölte korábban a Demokratikus Bulgária (DB) nevű ellenzéki szövetség.
A két gyanúsított Szerbiából utazott be Bulgáriába a kalotinai határátkelőn keresztül német rendszámú autóval, majd néhány órával később elhagyták az ország területét.
A gyanúsítottak ellen távollétükben emeltek vádat október 14-én a BTA bolgár hírügynökség szerint. Elmarasztalásuk esetén 3-tól 12 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők. A gyanúsítottak védői fellebbezni fognak a vád alá helyezés ellen.
A bolgár sajtó hivatalosan meg nem erősített értesülései szerint a két férfit elfogták, és nem lehet kizárni, hogy tagjai voltak egy nagyobb szabotőr csoportnak, amelynek két másik tagját Németországban fogták el azzal az üggyel kapcsolatban, amelyben a közép-lengyelországi Grójec közelében, Varsótól délre szeptember 23-án felgyújtottak egy úgynevezett gateway-állomást - írta a Faktor.bg hírportál. A lengyelországi szabotázsért a varsói kormány az orosz hírszerzést hibáztatja.
Plamen Toncsev, a bolgár nemzetbiztonsági szolgálat, a DANS vezetője szerint a Szófia közelében történt tűzeset szabotázsakció volt. A bolgár parlamentben arra figyelmeztetett: nem lehet kizárni, hogy történnek még ilyenek.
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