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Több száz fiatalt állítottak elő Olaszországban a hétvégi zavargások után
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Több száz fiatalt állítottak elő Olaszországban a hétvégi zavargások után

Portfolio
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Több olasz nagyvárosban is zavargások törtek ki a hétvégén, mivel a romló közszolgáltatások és a növekvő megélhetési költségek miatt tiltakozó fiatalok összecsaptak a rendőrökkel, valamint üzleteket fosztottak ki és rongáltak meg.

Milánóban vasárnap 271 fiatalt állítottak elő a hatóságok, miután a tüntetők

már a második egymást követő napon csaptak össze a rendfenntartókkal.

A rohamrendőrök könnygázt és vízágyút vetettek be, miközben több száz csuklyás tüntető kukákat gyújtott fel, valamint feltörte és kifosztotta többek között a Decathlon és az Arc'teryx sportszerboltokat, illetve egy Vodafone-üzletet a belvárosban.

Az előállítottak közül 32 embert vettek őrizetbe – köztük 23 kiskorút és 13 külföldi állampolgárt –, további 28 személy ellen pedig feljelentést tettek. Szombaton hasonló összecsapások voltak Milánó mellett Bolognában, Bresciában, Bergamóban és Torinóban is, ahol összesen 28 tüntetőt tartóztattak le.

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A zavargások a szomszédos Franciaországban tapasztalt tiltakozáshullámot idézik, ahol szombaton százezrek vonultak utcára a megélhetési válság és a közszolgáltatások leépülése ellen, az ország utóbbi évek leghevesebb demonstrációin.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki jövőre választások elé néz, elítélte az erőszakot, és hétfőre kormányülést hívott össze a helyzet kezelésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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