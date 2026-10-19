Trump új bűnbakot talált a háború elhúzódása miatt: Ukrajnát

Trump a Truth Social közösségi oldalon fejtette ki álláspontját arról, hogy elhalasztotta az Oroszország elleni szankciók bevezetését. Szerinte a tárgyalások „jelentős előrelépést” hoztak, különösen a túszok ügyében, bár nem pontosította, kikre utalt. Az elnök úgy véli, a szankciók aláírása most elriasztaná Oroszországot a tárgyalóasztaltól, de fenntartja a jogot arra, hogy később életbe léptesse azokat. Iránt is érvként hozta fel, mivel véleménye szerint Oroszország jelenleg jóval kevesebb segítséget nyújt Teheránnak, mint amennyire képes lenne, és ezt a helyzetet szeretné megőrizni.

Trump pénteken elnöki rendelettel függesztette fel a szankciós törvényt, mindössze néhány nappal annak hatálybalépése előtt. A jogszabály súlyos büntetővámokat írt volna elő az orosz kőolajat vásárló országokkal szemben. A döntés a demokrata és a republikánus törvényhozók körében egyaránt felháborodást váltott ki, a Kongresszus azonban a november 3-i választásokig ülésszünetet tart.

Marco Rubio külügyminiszter azzal indokolta a lépést, hogy a kormányzatnak 60 napra van szüksége a szankciók gazdasági következményeinek felmérésére.

Az amerikai elnök bejegyzésében azzal vádolta Zelenszkijt, hogy szándékosan támadja az orosz olajfinomítókat, miközben tisztában van azzal, hogy ez kedvezőtlenül hat a globális dízelellátásra, beleértve az amerikai piacot is. Trump szerint ennek a következményeit az amerikai gazdák és vállalkozások nyögik, miközben Oroszország olcsó dízelt szállít a világpiacra.

Zelenszkijt nem érdekli, és őszintén szólva azzal a rengeteg pénzzel, amelyet Európa ad neki, és amelyet a csaló Joe Biden adott neki korábban, nem akarja befejezni ezt a háborút, és valószínűleg soha nem is akarta

– írta Trump. Hozzátette, Ukrajna két évvel ezelőtt még sokkal kedvezőbb megállapodást köthetett volna, mint most, amikor az ország romokban hever, területei és tengeri kijáratai elvesztek, férfilakossága pedig megfogyatkozott.

Zelenszkij a Bloombergnek adott interjújában úgy fogalmazott, az amerikai lépések a kapitulációra való kényszerítésnek tűnnek. Az ukrán elnök felajánlotta, hogy leállítja az orosz finomítók elleni csapásokat Patriot légvédelmi rakéták fejében, Washington azonban – az ukrán elnök szerint – ellentételezés nélkül követeli az ukrán támadások megszüntetését. Mindeközben Oroszország folytatja az ukrán energetikai infrastruktúra támadását: az „energetikai tűzszünet” hetében az orosz erők 76 alkalommal mértek csapást ukrán energialétesítményekre.

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