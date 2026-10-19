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Új ország jöhet létre Észak-Amerikában? – Apró győzelmet könyvelhettek el a függetlenségiek
Globál

Új ország jöhet létre Észak-Amerikában? – Apró győzelmet könyvelhettek el a függetlenségiek

MTI
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Népszavazást tartanak hétfőn Kanada olajiparáról ismert Alberta tartományában arról, hogy meginduljon-e egy folyamat, amely egy későbbi, jogilag kötelező erejű, Kanada elhagyásáról szóló referendumhoz vezethet.

A szavazók arról döntenek, hogy

Alberta Kanada része maradjon-e, vagy elindítsák az elszakadás lehetőségét előkészítő eljárást.

A közvélemény-kutatások szerint a tartomány lakóinak nagy többsége a kanadai egység fenntartását támogatja: a felmérésekben mintegy 70 százalék a maradás mellett, körülbelül 20 százalék pedig ellene foglalt állást, míg a többiek bizonytalanok voltak.

A mintegy ötmillió lakosú Alberta Kanada nyugati részén fekszik, és elsősorban a Sziklás-hegység nemzeti parkjairól, valamint jelentős olajiparáról ismert. Lakosságának nagy része Edmontonban és Calgaryban él.

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A tartományban régóta működik egy kisebbségi függetlenségi mozgalom, amely kulturális és gazdasági okokra hivatkozva szorgalmazza a Kanadától való elszakadást. Támogatói között vannak olyan olajipari szereplők, akik szerint a környezetvédelmi előírások korlátozzák működésüket, valamint a koronavírus-járvány idején bevezetett intézkedések és oltási előírások ellen tiltakozók egy része is.

Bár a függetlenségpártiak kisebbségben vannak, sikerült elérniük, hogy Danielle Smith tartományi miniszterelnök kiírja a népszavazást. Smith ugyanakkor következetesen Alberta Kanada részeként való megmaradása mellett érvelt.

Mark Carney kanadai miniszterelnök szintén többször felszólalt az elszakadás ellen. Egy albertai rendezvényen úgy fogalmazott:

Kanada működik.

Hozzátette, hogy Alberta nemzedékei hozzájárultak az ország felépítéséhez, ezért érdemes küzdeni az egység megőrzéséért.

Az ország két nagy politikai pártja egyaránt ellenzi Alberta kiválását. Ezzel szemben Donald Trump amerikai elnök kormányzatának részéről támogatást kapott a függetlenségi mozgalom.

Az Egyesült Államok és Kanada között jelenleg is kereskedelmi vita zajlik. Trump többször felvetette, hogy Kanada akár az Egyesült Államok 51. tagállamává válhatna.

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