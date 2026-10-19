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Újabb európai nagyvároson lesz úrrá a káosz: túlcsordultak a franciaországi tüntetések
Globál

Újabb európai nagyvároson lesz úrrá a káosz: túlcsordultak a franciaországi tüntetések

MTI
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Milánó központjában számos üzlet zárva tartott hétfőn a hétvégi zavargások megismétlésétől tartva, miközben a közösségi oldalakon újabb utcai megmozdulások szervezése zajlik.

A Dóm térre nyíló II. Viktor Emánuel-galéria luxusüzletei egész napos zárva tartás mellett döntöttek, és a közeli vásárlóutcákban is ezt a gyakorlatot követték. Ahol tudták, deszkákkal torlaszolták el a kirakatokat.

Milánó központjának több pontján rohamrendőrök álltak sorfalat, az utcákon folyamatosan azonosították a fiatalokat. A Confcommercio kereskedelmi szövetség számításai szerint a szombat, majd vasárnap esti "vandálakciók" egymillió euró kárt okoztak az olasz nagyvárosban.

A hatóságok kétszázhetvenegy fiatalt állítottak elő, közülük kétszázhúsz tizennyolc év alatti. Az ügyészség öt nagykorú tüntető letartóztatásba helyezését kezdeményezte. Korábbi hatósági bejelentés szerint a rendőrségre bekísért fiatalok nyolcvan százaléka kiskorú volt.

A Milánó utcáit csatatérré változtató összecsapások pártzászlók és politikai szlogenek nélkül zajlottak, de hétfőn a közösségi oldalakon megjelent az "Október 17. mozgalom" jelszó, amely "állandó mobilizációt" hirdetett meg.

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A Giorgia Meloni miniszterelnök vezetésével tartott közbiztonsági egyeztetésen "határozott és hatékony megelőző intézkedésekről", egyebek között a "veszélyes elemek" mozgását korlátozó rendelkezések bevezetéséről volt szó, amelyek bejelentése kedden várható - írta az Ansa hírügynökség.

A Corriere della Sera című napilap egy 13 éves, bevándorlócsaládban született fiúval és társaival készített interjút vasárnap éjszaka a Dóm tér közeli zavargások közepette.

Törni-zúzni az állam elleni tiltakozást jelenti, mert az állam nem lát bennünket, mindenki számára láthatatlanok vagyunk

- hangoztatták.

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