Újraindul a világ legnagyobb harci repülőgépének gyártása Oroszországban

Jurij Abroszimov, a Tupoljev vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a Tu–160M külsőre megegyezik elődjével, a gyártás azonban lényegében megújított technológiai alapokon, digitális megoldások felhasználásával zajlik. A 80 százalékos korszerűsítési arány kifejezetten a fedélzeti rendszerekre és berendezésekre vonatkozik, nem pedig a teljes sárkányszerkezetre. Teljesen megújult a fedélzeti rádiótechnikai eszközrendszer, korszerűsítették a repülésvezérlő, fegyverirányító és navigációs rendszereket, emellett új hajtóműveket is kapott a gép.

A Tu–160M tehát nem egy új aerodinamikai tervezés eredménye, de nem is egyszerű felújításról van szó, hiszen a változtatható nyilazású szárnykonstrukciót megtartva a gép technológiai architektúráját – a hajtóműrendszertől a küldetésirányításon át a fegyvervezérlésig – alapjaiban cserélték le.

A repülőgép műszaki megújításán túl legalább ugyanilyen jelentős az ipari dimenzió is,

hiszen Moszkva közleménye szerint újraindulhat a bombázó gyártása is.

Az Egyesített Repülőgépgyártó Társaság (OAK) korábban arról számolt be, hogy a Tu–160M tervezési dokumentációját teljes egészében digitalizálták, a Kazanyi Repülőgépgyár berendezéseinek pedig több mint 40 százalékát megújították.

A világ legnagyobb harci repülőgépét 1984-ben kezdték el gyártani a Szovjetunióban, és bár Moszkva eredetlileg 70 mararat akartak elkészíteni, végül az első szériában csak 35 gép futott ki, ezek egy részét ráadásul a Szovjetunió felbomlása után Ukrajna - amerikai kérésre és támogatással - megsemmisítette. Az oroszok különböző formátumban 2008 óta próbálkoznak a gyártás újraindításával, a Tu-160M projekt első életjelei is bő tíz évesek, 2015-ben egy felújított elektronikával ellátott, de még a '90-es évekből visszamaradt prototípus teljesítette az első tesztrepülést. Attól a verziótól a jelenleg nyilvános információk szerint az M2-es variáns a hajtóművében különbözik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images