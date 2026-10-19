Az orosz politikus úgy véli, hogy a jövőben gyökeresen meg fog változni a nyugati álláspont Ukrajnával kapcsolatban. Meglátása szerint a „tettre kész államok koalíciója” a jövőben elkezdhet pénzt követelni Kijevtől, szerintük hamarosan eljöhet az a fordulat, amikor már inkább vissza szeretnék kapni az eddigi támogatásaikat.

Sok jövőbeli ukrán generációnak kell majd visszafizetnie. Ilyen adósság-kötelezettségekkel Ukrajna kudarcra van ítélve

– mondta el.

A háború rendkívül megviseli mindkét felet pénzügyileg, évente 100 milliárd eurós nagyságrendben költenek a harcokra. Kijev a költségvetése jelentős részét védelmi célkora fordítja ehhez nagymértékben veszi igénybe a nyugati forrásokat is. Oroszországban szintén nagy terhet ró a kormányzatra a konfliktus finanszírozása, ami kifejezetten a szociális szférában okoz problémákat.

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