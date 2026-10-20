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Amerika direkt tartotta vissza az Ukrajnának szánt létfontosságú fegyvereket? – Reagált Washington
Globál

Amerika direkt tartotta vissza az Ukrajnának szánt létfontosságú fegyvereket? – Reagált Washington

Portfolio
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Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden elismerte, hogy az Ukrajna számára a PURL-program keretében vásárolt légvédelmi elfogórakéták egy részét valószínűleg még nem szállították le, ugyanakkor tagadta, hogy ennek politikai okai lennének - írja a Reuters.

Szándékosan semmit sem tagadunk meg Ukrajnától

- jelentette ki Rubio indiai körútja kezdetén.

Elmondása szerint nem született semmilyen politikai utasítás arról, hogy Ukrajnának ártani kellene.

Az amerikai külügyminiszter elmondta, hogy kedden 45 perces telefonbeszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Zelenszkij tájékoztatása szerint a témák között voltak a ballisztikusrakéta-elhárító eszközök, az orosz támadások előrejelzése, valamint a Starlink és a Starshield műholdas szolgáltatások helyzete, amelyek helyreállítását az ukrán elnök kifejezetten szorgalmazta.

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A Reuters korábbi értesülései szerint Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter még nem engedélyezte a NATO-szövetségesek által a PURL-programon keresztül beszerzett legújabb amerikai fegyvercsomag leszállítását.

Zelenszkij korábban szintén arról beszélt, hogy a Pentagon késlelteti a program keretében vásárolt rakéták átadását.

Mindez egybeesik a Starshield műholdas rendszer korlátozása körüli vitával, illetve Washington és Kijev viszonyának megromlásával, miközben Donald Trump amerikai elnök az utóbbi hetekben látszólag Moszkva felé közeledett. A Reuters információi szerint az Egyesült Államok azzal fenyegetőzött, hogy leállítja a PURL-mechanizmust, amennyiben Kijev nem hagy fel az orosz energetikai infrastruktúra elleni mélységi csapásokkal.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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