Medvegyev a Max csatornáján közzétett bejegyzésében reagált Donald Trump nyilatkozatára, amelyben az amerikai elnök kijelentette, hogy a Fehér Ház egyelőre nem kíván újabb szankciókat bevezetni Oroszország ellen, mert nem akarja veszélybe sodorni az ukrajnai rendezés esélyét.

A volt orosz elnök szerint trump mondandójában az "egyelőre" a kulcsszó.

Rámutatott ugyanis, hogy a Kongresszusban heves bírálat övezi Trump döntését, míg mások üdvözlik az Oroszország és Irán szankcionálásáról szóló, 2026-os Graham-törvény végrehajtásának elhalasztását.

Az orosz politikus szerint trump lépése "bizonyos fokú bátorságról" tanúskodik,

különösen a republikánusok számára "rendkívül nehéznek" ígérkező kongresszusi választások közeledtével, valamint a Kongresszusban uralkodó "ruszofób, Bandera-párti lobbira" és "az európai degeneráltak nyomásgyakorlására" tekintettel.

Ám Medvegyev szerint Trump pragmatikus ember, így

mind az Oroszországgal kötött dízelmegállapodás, mind számos más lépés meglehetősen kézzelfogható hasznot hozhat neki.

Medvegyev ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindez nem változtat a lényegen. A Lindsey Graham néhai szenátor nevét viselő törvény szerinte

évtizedekre szóló, rendszerszintű oroszellenes jogszabály,

melynek az egyes rendelkezéseire vonatkozó felfüggesztések évtizedes zsarolási potenciált hordoznak azzal a céllal, hogy szétzilálják az Oroszországgal fennálló kapcsolatokat a legkülönfélébb ügyekben.

Emlékszem, hogy a beszélgetéseink során Trump »legjobb barátja«, Obama hogyan tulajdonította a saját érdemének, hogy mentességet adott a már régóta elavult Jackson–Vanik-módosítás nyomán, és hogy magát a módosítást is hatályon kívül helyezte. Mindezt 35 évvel a módosítás elfogadása után. Ez a történet több politikusnemzedéket is túl fog élni

- zárta bejegyzését az orosz Biztonsági Tanács alelnöke.

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