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Egyre durvább a licitverseny a tél előtt az elérhető földgázforrásokért
Globál

Egyre durvább a licitverseny a tél előtt az elérhető földgázforrásokért

Portfolio
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Közel négyéves csúcsra emelkedett kedden az Ázsiában irányadó cseppfolyósított földgáz (LNG) spot ára – írja a Bloomberg. Az áremelkedés nem egyedi, az európai gázárak is az egekbe szöktek, hiszen nagy licitverseny alakult ki a két kontinens között az elérhető földgázforrásokért.

Ilyen drága 2022 decembere óta nem volt az ázsiai LNG. A katari kitermelés nagy része továbbra is be van ragadva a Perzsa-öbölbe. Katar korábban a globális LNG-kínálat nagyjából ötödét adta, így a vevők a drágább spot (azonnali) piacra kényszerülnek, mert nem kapják meg a hosszabb távra lekötött szerződéses mennyiséget.

Az elemzők szerint a piacnak évekig kell majd együtt élnie a katari kieséssel.

az ázsiai LNG-árak a február végi szint háromszorosán járnak, átszámítva 91 euró/mwh (29,9 usd/mmbtu).

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Az ázsiai vevők egy része a magas árak ellenére is vásárol rövid távú spot szállítmányokat, ami kiélezi a versenyt Európával. Ez jól megmutatkozik az árakban is, hiszen az európai gázpiacon benchmarknak számító TTF következő havi árazása a keddi kereskedésben már 90 euró/MWh közelébe került, tehát csak minimális a különbség a két piac között.

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Az európai LNG-import 30 napos átlaga október 19-én napi 175 ezer tonna volt, 9,4 százalékkal több az ötéves szezonális átlagnál. Kínában ugyanez 152 ezer tonna, 11 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Ilyen szűk árrések mellett a szabad, nem lekötött amerikai LNG-t jövedelmezőbb Európába küldeni, mint Ázsiába, hiszen a szállítási költségek sokkal alacsonyabbak a kisebb távolság miatt.

Európának nagy szüksége van az importra. Az európai gáztárolók október 19-én 74,5 százalékon álltak, miközben az ötéves szezonális átlag 89 százalék. A különbség 14 százalékpont, és a tárolók töltése már a fűtési szezon előtt is szokatlanul lassan haladt. Az európai gázár eközben szintén 2022 vége óta nem látott szint közelében jár. Magyarország valamivel jobban áll az uniós átlagnál: október közepén 77 százalékos hazai töltöttségről számolt be.

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