Európai országban zárhatják le az orosz-ukrán háborút? Trump emberei még a héten megérkeznek

A Reuters szerint a Fehér Ház egyelőre nem kommentálta a jelentést.
A legutóbbi tárgyalási fordulóra október 9-én, Miamiban került sor ukrán, amerikai és európai részvétellel. A megbeszélések hat órán át tartottak, de azután félbeszakadtak, hogy Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök dízelmegállapodását bejelentették - idézi fel az Ukrinform.
Zelenszkij azt nyilatkozta, hogy az ukrán tárgyalódelegáció arra utaló jelzést kapott az Egyesült Államoktól, hogy kedden vagy szerdán készek a találkozóra.
Az egyeztetésre a Washington és Kijev közötti feszültség fokozódásának árnyékában kerülhet sor.
Zelenszkij egy hétfőn közzétett videóüzenetében arról beszélt, hogy az Egyesült Államok politikai döntés nyomán csökkentette a SpaceX tulajdonában lévő, katonai célú Starshield műholdrendszer sebességét, korlátozta a hírszerzési információk megosztását, és késleltette a más országok által finanszírozott Patriot légvédelmi rakéták szállítását.
Mindez arra utal, hogy valamilyen politikai döntés született a támogatásunk lassításáról
- fogalmazott az ukrán elnök.
A Reuters egyik forrása megerősítette, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter még nem engedélyezte a NATO-szövetségesek által a PURL-program keretében megvásárolt legújabb amerikai fegyvercsomag átadását, ám azt nem tudta alátámasztani, hogy a szállítmány Patriot rakétákat is tartalmaz-e. Az amerikai hivatalos szervek tagadták az ukrán vádakat.
Az ukrán álláspont szerint a Starshield korlátozása civil áldozatokhoz vezetett, mivel a hadsereg nem tudta elhárítani az orosz csapásokat. A Reuters múlt héten arról számolt be, hogy a korlátozásra vonatkozó utasítás a Fehér Házból érkezett. Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója megerősítette, hogy a rendszer felett az amerikai kormány rendelkezik, így a sebességkorlátozásról az amerikai hadsereg vagy az elnök dönt.
Trump hétfőn ismét bírálta Zelenszkijt, amiért szerinte nem hajlandó béketárgyalásokat folytatni Oroszországgal, és felvetette, hogy az ukrán vezetőnek "talán ideje lenne mást megbíznia a tárgyalásokkal".
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