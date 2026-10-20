Gázolásos merénylet érte a politikusnőt: kétszer hajtott át rajta a támadó Ausztráliában

Helen Haines független képviselő hétfőn szenvedett súlyos sérüléseket a Melbourne-től északra fekvő kisvárosban, amikor egy 43 éves férfi szándékosan elütötte őt a városi terepjárójával, majd hátramenetbe kapcsolva másodszor is áthajtott rajta. Az ausztrál sajtó beszámolói szerint Haines éppen a saját autója csomagtartójánál pakolt, amikor a támadás érte.
Az éjszakai műtét során az orvosok amputálták haines egyik lábát, míg a másikat jelenleg is próbálják megmenteni.
A képviselőnő állapota továbbra is kritikus.
A gyanúsítottat a helyszínen őrizetbe vették. A támadót egy közeli üzletből kirohanó borbély, Ricky Jefferies tartóztatta fel, akinek egy kést is sikerült elvennie a férfitól. A hatóságok többek között hivatalos személy elleni erőszak gyanújával vizsgálják az esetet, amiért akár tíz évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.
A nyomozásban több hatóság, köztük a terrorelhárítás is részt vesz, bár Krissy Barrett, az ausztrál szövetségi rendőrség vezetője szerint elszigetelt incidensről lehet szó.
A politikusok elleni erőszakos cselekmények rendkívül ritkák Ausztráliában, a törvényhozók – sőt még a miniszterelnökök is – minimális személyi védelemmel rendelkeznek.
Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a megosztottá vált közélettel hozta összefüggésbe a történteket. Kiemelte, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt a politikusokat érő fenyegetések száma, ezért a közhangulat mérséklésére szólított fel mindenkit.
Nem szeretném, ha megváltozna Ausztrália karaktere
- fogalmazott a munkáspárti kormányfő.
A 65 éves Haines az MTI szerint a korrupció és az éghajlatváltozás elleni küzdelméről volt ismert. Korábban ápolónőként, szülésznőként, majd egyetemi oktatóként dolgozott, mielőtt 2019-ben független képviselőként bejutott a parlamentbe. Mandátumát 2022-ben és 2025-ben is sikerült megvédenie.
Címlapkép forrása: Hilary Wardhaugh/Getty Images
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