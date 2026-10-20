Hiába az acsarkodás, Kijev szorosabb partnere marad Amerikának, mint Moszkva – legalábbis Zelenszkij szerint

Több közös pontja van az Egyesült Államoknak Ukrajnával, mint Oroszországgal, és Kijev a jövőben is nyílt, pragmatikus és őszinte kapcsolatokat szeretne fenntartani Amerikával - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Corriere della Sera című lapnak adott interjújában, amelyet kedden szemlézett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

"Mindig is fontos, szilárd stratégiai kapcsolataink voltak az Amerikai Egyesült Államokkal. Kétoldalú együttműködésünk a teljes körű háború idején kezdett különösen dinamikusan fejlődni. Hálás vagyok minden támogatásért. Kapcsolatainkat azonban mindig az őszinteségre, a tisztességre és mindenekelőtt az átláthatóságra alapoztuk" - mondta Zelenszkij.

Ha ugyanis hazudsz, miközben a néped háborúban áll, az nagyon fájdalmas következményekkel jár. Így mindig arra törekedtem, hogy semmit ne titkoljak el az Egyesült Államok elnöke elől, és ne hazudjak neki

- fejtette ki az államfő.

Szerinte az Egyesült Államokban élők többsége is úgy gondolja, hogy közösek a két ország érdekei.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna a kölcsönös energetikai tűzszünet mellett áll ki. "Amennyiben az oroszok figyelmen kívül hagyják ezt, akkor a partnerek elegendő légvédelmi eszközt biztosíthatnának Ukrajnának ahhoz, hogy az ukrán fél megvédhesse energetikai létesítményeit" - érvelt az elnök.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Oroszország az ukrán gáz- és olajipari létesítményeket és az elektromos hálózatot folyamatosan támadja, és az Egyesült Államok nem tudja megállítani ebben Moszkvát.

"Higgyük el, hogy Amerika nagyon szeretné, de nem képes rá. Én partnerként közeledem Trump elnökhöz: ha ők (az oroszok) támadnak minket, mi pedig nem válaszolhatunk, az nem tisztességes és nem igazságos. Ha viszont ezt akarják, és nem tudják megfékezni Putyint, akkor adjanak nekünk elfogórakétákat, hogy megvédhessük az energetikai létesítményeket. Ha nem tudták megállítani Putyint, segítsenek Ukrajnának" - összegezte Zelenszkij.

Zelenszkij vasárnap azzal vádolta meg Trumpot, hogy nyomást próbál gyakorolni Ukrajnára annak érdekében, hogy kapituláljon Oroszország előtt,

valamint késlelteti a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták szállítását - idézte fel az Ukrajinszka Pravda. Trump pedig azt hánytorgatta fel Zelenszkijnek, hogy szerinte soha nem is akarta lezárni az Oroszország által Ukrajna ellen indított háborút.

Az amerikai elnök október hétfőn kijelentette, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel az ukrajnai háború lezárásának megvitatása érdekében, akár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvétele nélkül is - tette hozzá a hírportál.

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