Itt az eredmény: ítéletet mondtak a választók egy új, független ország megalakításáról Észak-Amerikában

Az Elections Alberta nem hivatalos eredményei, illetve több mint egymillió albertai szavazat feldolgozása alapján

77 százalék támogatta kanada egységét, míg csupán 23 százalék szorgalmazta, hogy alberta induljon el az elszakadás felé.

A referendum közvetlenül nem a függetlenségről szólt, hanem arról, hogy a nyugat-kanadai tartomány elindítson-e egy későbbi, konkrétan az elszakadásról szóló népszavazás felé vezető folyamatot. Az eredmények közzétételét késleltette, hogy több mint száz szavazóhelyiség késői megnyitása miatt hétfőn meg kellett hosszabbítani a szavazást.

Danielle Smith tartományi miniszterelnök – aki a helyben kormányzó konzervatívokon belüli szeparatista nyomásra írta ki a népszavazást, miközben maga ellenezte a függetlenséget – üdvözölte az eredményeket.

Az albertaiak egy erősebb Albertára szavaztak egy egységes Kanadában

- írta a közösségi médiában.

Mark Carney kanadai miniszterelnök a szavazás előtt arra kérte Alberta lakosait, hogy egyértelmű döntést hozzanak az egység mellett.

Úgy szavazzatok, mintha Kanada jövője múlna rajta – mert múlik rajta

- mondta egy pénteki edmontoni kampánygyűlésen. Trump vámháborúja és a Kanada bekebelezéséről szóló fenyegetései segítették Carney kampányát Albertában, ahol a liberális miniszterelnökök hagyományosan népszerűtlenek.

A szeparatista mozgalom vezetői a vereség ellenére azt hangsúlyozták, hogy egy korábban marginális ügyet valódi politikai mozgalommá formáltak.

Jeff Rath szeparatista aktivista kijelentette, hogy már a 30 százalékos támogatottság is eredménynek számítana, egyúttal Smith leváltását követelte a konzervatív kormánypárt éléről, amelynek szerinte akár a szétszakadása is elképzelhető egy új, függetlenségpárti formáció létrejöttével.

Jason Kenney volt tartományi kormányfő szerint a szeparatista pártok korábban mindössze 1–2 százalékos támogatottsággal bírtak, a járványügyi korlátozások miatti elégedetlenség azonban olyan aktivistákat mozgósított, akik később a függetlenségi mozgalomhoz csapódtak.

Alberta, amely a világ negyedik legnagyobb bizonyított kőolajkészletével rendelkezik, konzervatív fellegvárnak számít, ahol az Ottawa, azaz a szövetségi kormány elleni neheztelésnek mély gyökerei vannak.

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