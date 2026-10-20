Két hónapon belül személyesen találkozhat Magyar Péter Volodimir Zelenszkijjel

A nagykövet a Klubrádiónak megerősítette, hogy

az uniós kezdeményezésre mindkét vezető rábólintott.

Fegyir Sándor értékelése szerint a magyar–ukrán kétoldalú kapcsolatok folyamatosan javulnak, a közeledési folyamat csúcspontját pedig a várhatóan még az idén megvalósuló csúcstalálkozó jelenti majd.

A bejelentés a kárpátaljai Ungváron hangzott el, ahol kedden leplezték le az 1956-os forradalom mártír miniszterelnökének szobrát. A város történelmileg is szorosan kötődik az 1956-os eseményekhez, hiszen egykor számos helyi lakost tartóztattak le és hurcoltak Szibériába, amiért megpróbálták támogatni a magyar szabadságharcot. Az Iványi Gáborék kezdeményezésére felállított, Kocsis András Sándor által készített alkotást Karácsony Gergely a budapestiek ajándékának nevezte.

A főpolgármester ünnepi beszédében párhuzamot vont a múlt és a jelen között. Hangsúlyozta, hogy mindig emlékeztetnünk kell magunkat arra, miszerint az ukránok most lényegében ugyanazt a harcot vívják, mint a magyarok 1956-ban, hiszen minden népnek joga van a szabadsághoz. Karácsony egyúttal felhívta a figyelmet arra a komoly eredményre is, hogy az ukrán parlament elfogadta a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi jogait garantáló jogszabály-módosításokat. A jövőre nézve bizakodásának adott hangot egy előremutatóbb viszony kialakításával kapcsolatban. Elmondta, hogy a helyi vezetőkkel már egyeztettek Budapest és Kárpátalja kapcsolatának szorosabbra fűzéséről, továbbá kiemelte, hogy az önkormányzatoknak továbbra is támogatniuk kell az ukrajnai testvérvárosaikat és a Magyarországon boldogulni próbáló ukránokat.

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