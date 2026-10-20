Kimondta Trump embere: egyetlen dolog van, ami miatt nem haladnak a béketárgyalások

Barrack hangsúlyozta, hogy

a tárgyalások kezdete óta a bizalom hiánya jelenti a legfőbb akadályt.

A diplomata kifejtette, hogy az Iráni Forradalmi Gárda nem bízik az Egyesült Államokban, és az Egyesült Államok sem bízik a Forradalmi Gárdában.

A különmegbízott szerint olyan megoldást kell találni, amely minden fél érdekeit figyelembe veszi. A júniusban megkötött, majd hamar kudarcba fulladt iszlámábádi megállapodás újraélesztésének ötletét elvetette.

Barrack azt javasolta, hogy

a Hormuzi-szorosban kötendő tűzszünet képezze egy szélesebb körű rendezés alapját.

Hozzátette, a megállapodásnak tartalmaznia kellene az iráni lakosságra nehezedő nyomás enyhítését célzó intézkedéseket is, felhívva a figyelmet arra, hogy a gazdasági jólét jelenti az egyetlen megoldást.

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