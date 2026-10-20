Kitálalt az ukrán dandártábornok: így vertek át mindenkit

A Vivaldi hadműveletet több szinten is szigorú titoktartás övezte.

Az előrenyomulásokat nem rögzítették a DELTA harctéri irányítási rendszerben, és az írásos jelentésekben sem szerepeltek. Bileckij személyesen, néhány hetente számolt be közvetlenül a főparancsnoknak.

Mint elmondta, Olekszandr Szirszkij korábbi és Mihajlo Drapatij jelenlegi főparancsnok egyaránt tudott a műveletről, és mindketten egyetértettek abban, hogy ne készüljenek róla hivatalos jelentések.

A titoktartás egyik kulcseleme az volt, hogy

nem hoztak létre hagyományos támadócsoportosítást, ami általában az offenzívák első árulkodó jele.

Bileckij kifejtette, hogy egy dandár átcsoportosítását manapság legfeljebb három-négy napig lehet eltitkolni, mivel a három-négyezer fős állomány hatalmas elektronikus lábnyomot hagy maga után, hiszen a katonák telefonálnak, használják a közösségi médiát és posztolnak. A nyílt forrású hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó elemzők számára így csupán napok kérdése egy dandár mozgásának azonosítása.

Az orosz Nyugat hadműveleti csoportosítás ugyan gyanút fogott, végül mégis arra a következtetésre jutott, hogy nem történik semmi komoly, mivel nem érkezett erősítés.

Az ukrán titoktartáshoz az OSINT-közösség is aktívan hozzájárult.

Bileckij külön köszönetet mondott a DeepState-nek és az Institute for the Study of War (ISW) elemzőintézetnek, amelyek nemcsak visszatartották az információkat, hanem szükség esetén dezinformáció terjesztésére is felhasználhatók voltak.

A hadtest sajtószolgálata szintén fontos szerepet játszott a műveletben. A hadművelet során bejelentett 250 hadifogoly komoly csapást mért az orosz morálra, amit az orosz katonai bloggerek és a csoportos csevegések reakciói is alátámasztottak.

A Vivaldi hadművelet meghiúsította Oroszország azon tervét, amellyel Donyeck megye ukrán kézen lévő területeit próbálta átkarolni Dobropillja és Barvinkove irányából.

Az oroszok mára feladták ezeket a terveket, az orosz 20. hadsereg 144. hadosztálya pedig gyakorlatilag megsemmisült. Az Ukrajinszka Pravda még 2025 nyarán számolt be először az orosz átkarolási tervről, amelyben a dobropilljai kiszögellés szolgált volna a bekerítés egyik ágaként.

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