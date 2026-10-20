Közösen álltak ki Ukrajna mellett magyar polgármesterek: Karácsony, Cser-Palkovics és Márki-Zay is aláírta

Mi, az ukrajnai településekkel testvérvárosi kapcsolatot ápoló vagy azt létrehozni szándékozó magyar városok polgármesterei, az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójához közeledve közösen emeljük fel szavunkat az Ukrajna elleni orosz agresszióval szemben, és szolidaritásunkat fejezzük ki a szabadságukért és függetlenségükért küzdő ukrán társadalommal
- fogalmaztak a nyilatkozatban.
Rámutattak, hogy hetven évvel ezelőtt a magyar nép fellázadt az idegen elnyomás ellen, és szabadságot, függetlenséget, nemzeti önrendelkezést követelt, amelyet a Szovjetunió hadseregének túlereje vérbe fojtott. Ma az ukránok küzdelmének tétje ugyanaz: egy nemzet joga a függetlenséghez és határainak sérthetetlenségéhez.
"Határozottan elítéljük az Oroszország politikai vezetése által Ukrajna ellen indított, immár több mint négy és fél éve tartó egyre totálisabb háborút. Elítéljük a független ukrán állam területi épségének és szuverenitásának megsértését, a polgári lakosság elleni támadásokat, valamint a városok, lakóépületek és létfontosságú infrastruktúra pusztítását" - írták.
Úgy folytatták, hogy
a szolidaritás igénye különösen erős azoknak a magyar településeknek az esetében, amelyek ukrajnai városokkal és községekkel ápolnak testvérvárosi kapcsolatot.
Az érintett települések közé tartozik egyebek között Budapest, Szeged, Gödöllő, Hódmezővásárhely, Vác, Szombathely, valamint a budapesti kerületek túlnyomó többsége, de olyan kisebb települések, mint Iregszemcse vagy Pusztaederics is ebbe a körbe tartoznak.
Kiemelték, hogy a hideg hónapok beköszöntével a segítségnyújtás sok esetben az emberi élet és méltóság megőrzésének feltétele. Ezért a nyilatkozat aláírói vállalják, hogy lehetőségeikhez mérten minden rendelkezésükre álló eszközzel igyekeznek segíteni az érintett ukrajnai településeket.
Az aláírók más településeket is csatlakozásra buzdítanak,
és arra kérik őket: keressék meg ukrán partnereiket, mérjék fel szükségleteiket, és mozgósítsák településük polgárait, közösségeit, intézményeit, civil szervezeteit és vállalkozásait a segítségnyújtás érdekében.
A nyilatkozatot aláírta
- Baranyi Krisztina ferencvárosi,
- Botka László szegedi,
- Cser-Palkovics András székesfehérvári,
- Csőzik László érdi,
- Gémesi György gödöllői,
- László Imre újbudai,
- Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi,
- Nemény András szombathelyi,
- Pikó András józsefvárosi
- és Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester,
- továbbá Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.
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