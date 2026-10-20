11°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Anyák szja-mentessége: megjöttek a legfontosabb üzenetek a Tisza-kormánytól
Különös bejelentés Trumptól: megváltoztatná az egyik amerikai állam nevét, elég furcsa indoka van rá
Globál

Különös bejelentés Trumptól: megváltoztatná az egyik amerikai állam nevét, elég furcsa indoka van rá

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel az amerikai Új-Mexikó államot, hogy változtassa meg a nevét "New America"-ra, azaz "Új-Amerikára" - írja a Hill. Trump korábban a Mexikói-öböl és a kanadai-amerikai határon fekvő Ontario-tó átnevezését rendelte el Amerikai-öbölre, illetve Amerika-tóra. Az elnök nemrég azt is felvetette, hogy fontolóra veszi az Atlanti- és a Csendes-óceán átkeresztelését.

Új-Mexikónak azonnal meg kellene változtatnia a nevét Új-Amerikára. Mi nem Mexikó vagyunk, hanem az Amerikai Egyesült Államok

- írta Trump hétfőn a Truth Social platformon.

A republikánus elnök vélekedése szerint a névváltás kvázi varázsütésre növelné az ingatlanárakat és a jövedelmeket az államban, és "még büszkébb lennének, miközben tisztelegnek gyönyörű amerikai zászlónk előtt!".

Trump emellett úgy vélte, a névváltoztatás véget vethetne a választási csalásoknak is, amelyek szerinte a délnyugati államot jellemzik.

Még több Globál

Kimondta Trump embere: egyetlen dolog van, ami miatt nem haladnak a béketárgyalások

Nagy titkokat leplezett le az ukrán parancsnok, Trump kiosztott pár pofont Zelenszkijnek - Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Lépett a világ egyik legerősebb országa – Nem csitul a kardcsörtetés Ukrajna és a távoli szövetségese között

A 2024-es elnökválasztáson Trump csupán a voksok 46%-át szerezte Új-Mexikóban, a demokrata Kamala Harrisre 52% voskolt.

Trump már korábban is célba vette az 1912-ben állami státuszt szerzett terület nevét, a múlt hónapban például egy olyan térképet osztott meg, amelyen

a "Mexico" szót áthúzta, és az "America" feliratot írta a helyére.

Ben Ray Luján, Új-Mexikó demokrata szenátora a közösségi oldalán reagált, emlékeztetve arra, hogy a tagállam neve évszázadokra, jóval az Egyesült Államok megalakulása előtti időkre nyúlik vissza, így az állam gazdag történelmét, kultúráját és hagyományait hordozza.

Új-mexikóiak vagyunk. Büszkék vagyunk a nevünkre, büszkék vagyunk az otthonunkra, és mindkettőt megtartjuk. Donald Trump elnöki hivatalból való távozása után is sokáig Új-Mexikó leszünk

- szögezte le a szenátor. A mai Új-Mexikó területét a mexikói-amerikai háború nyomán, a 19. század közepén szerezte meg az Egyesült Államok Mexikótól.

Deb Haaland demokrata párti kormányzójelölt szerint a republikánus elnöknek az állam átnevezése helyett az iráni háború lezárására, a vámok kivezetésére és a megélhetési költségek mérséklésére kellene összpontosítania.

Új-Mexikó az Új-Mexikó, és itt háromszor is kikaptál, mert korrupt vagy, és nem érdekelnek a dolgozó emberek

- üzente Trumpnak Haaland.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan helyen tárgyalhatnak a békéről, Trump kiosztott pár pofont Zelenszkijnek - Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Európai országban zárhatják le az orosz-ukrán háborút? Trump emberei még a héten megérkeznek

Trump ott folytatja, ahol abbahagyta: keményen beleállt Kijevbe, szerinte Zelenszkij nem tudja, miről beszél

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Itt az eredmény: ítéletet mondtak a választók egy új, független ország megalakításáról Észak-Amerikában
Ez aztán a fordulat: hirtelen új követelést jelentett be Moszkva a béketárgyalásokra, erre aligha számított bárki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility