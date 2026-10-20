Különös bejelentés Trumptól: megváltoztatná az egyik amerikai állam nevét, elég furcsa indoka van rá

Új-Mexikónak azonnal meg kellene változtatnia a nevét Új-Amerikára. Mi nem Mexikó vagyunk, hanem az Amerikai Egyesült Államok

- írta Trump hétfőn a Truth Social platformon.

A republikánus elnök vélekedése szerint a névváltás kvázi varázsütésre növelné az ingatlanárakat és a jövedelmeket az államban, és "még büszkébb lennének, miközben tisztelegnek gyönyörű amerikai zászlónk előtt!".

Trump emellett úgy vélte, a névváltoztatás véget vethetne a választási csalásoknak is, amelyek szerinte a délnyugati államot jellemzik.

A 2024-es elnökválasztáson Trump csupán a voksok 46%-át szerezte Új-Mexikóban, a demokrata Kamala Harrisre 52% voskolt.

Trump már korábban is célba vette az 1912-ben állami státuszt szerzett terület nevét, a múlt hónapban például egy olyan térképet osztott meg, amelyen

a "Mexico" szót áthúzta, és az "America" feliratot írta a helyére.

Ben Ray Luján, Új-Mexikó demokrata szenátora a közösségi oldalán reagált, emlékeztetve arra, hogy a tagállam neve évszázadokra, jóval az Egyesült Államok megalakulása előtti időkre nyúlik vissza, így az állam gazdag történelmét, kultúráját és hagyományait hordozza.

Új-mexikóiak vagyunk. Büszkék vagyunk a nevünkre, büszkék vagyunk az otthonunkra, és mindkettőt megtartjuk. Donald Trump elnöki hivatalból való távozása után is sokáig Új-Mexikó leszünk

- szögezte le a szenátor. A mai Új-Mexikó területét a mexikói-amerikai háború nyomán, a 19. század közepén szerezte meg az Egyesült Államok Mexikótól.

Deb Haaland demokrata párti kormányzójelölt szerint a republikánus elnöknek az állam átnevezése helyett az iráni háború lezárására, a vámok kivezetésére és a megélhetési költségek mérséklésére kellene összpontosítania.

Új-Mexikó az Új-Mexikó, és itt háromszor is kikaptál, mert korrupt vagy, és nem érdekelnek a dolgozó emberek

- üzente Trumpnak Haaland.

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