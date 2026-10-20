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Látványos fordulat Amerikában: úgy néz ki, elvesztette egyik legerősebb szövetségesét Netanjahu
Globál

Látványos fordulat Amerikában: úgy néz ki, elvesztette egyik legerősebb szövetségesét Netanjahu

Portfolio
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JD Vance amerikai alelnök nem kívánja támogatni Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt a közelgő választásokon – jelenti a Times of Israel.

Amerikai jelölteket támogatok, a félidős választásokra koncentrálok"

– mondta Vance, majd hozzátette, hogy

nem ellenzi a támogatást, de nem is áll ki Netanjahu mellett, egyszerűen nem kíván beavatkozni az izraeli választásokba.

Az alelnök kijelentése azért is érdekes, mert nem életidegen tőle, hogy más országok választásairól véleményt mondjon: erre a legékesebb példa éppen a 2026-os magyar parlamenti választás, mely során

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JD Vance Budapestre utazott és nyíltan támogatásáról biztosította Orbán Viktor akkori miniszterelnököt.

Az, hogy Vance az izraeli belpolitikába nem kíván beleszólni, miközben a magyar kampányban aktívan részt vett, éles és látványos ellentmondás.

Közben Donald Trump amerikai elnök, JD Vance közvetlen felettese nyilvánosan támogatásáról biztosította Benjámin Netanjahu miniszterelnököt. Vance nyilatkozata ebből fakadóan nyugodtan tekinthető egyfajta elhatárolódásnak is.

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Címlapkép forrása: Nathan Howard-Pool/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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