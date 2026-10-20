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Lépett a NATO: újabb katonai erőket irányítanak a keleti szárnyra
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Lépett a NATO: újabb katonai erőket irányítanak a keleti szárnyra

Portfolio
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A NATO bejelentette, hogy további megfigyelő- és felderítőeszközöket telepít a Fekete-tenger térségébe, miután a közelmúltban több hajót is találat ért a régióban.

A NATO-nagykövetek az Észak-atlanti Tanács ülésén egyeztettek a fekete-tengeri régió biztonságáról

– közölte kedden a szövetség.

Allison Hart, a NATO szóvivője az X-en arról számolt be, hogy a katonai szervezet már korábban megerősítette jelenlétét a keleti szárny mentén, többek között drónelhárító képességek telepítésével.

A szóvivő hozzátette, hogy

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a szövetség most újabb katonai kapacitásokat irányít a térségbe, amelyek a felderítést, a megfigyelést és a nyomon követést segítik majd.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Maksym Voytenko/Anadolu Agency/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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