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Levegőbe emelkedett a Tesla Roadster: a keresések is kilőttek az új modell láttán
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Levegőbe emelkedett a Tesla Roadster: a keresések is kilőttek az új modell láttán

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Közel kilenc év várakozás és többszöri halasztás után a Tesla végre bemutatta új Roadsterét, méghozzá látványos módon. A SpaceX texasi teszttelepén rendezett eseményen a rakétafúvókákkal felszerelt sportautó fejjel lefelé hajtott végig egy rámpán, majd a levegőben megpördült, és a tolóerő-rendszer segítségével landolt. A gyártó szerint az autó kevesebb mint egy másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, a végsebessége pedig meghaladja a 370 km/h-t. A gyártás 2028-ban indulhat, végleges árat nem közöltek, a tolóerő-rendszeres változatra azonban már 250 ezer dolláros előleget kérnek. A Google Trends adatai szerint a bemutató napján világszerte kilőtt az érdeklődés, amely még a Cybertruck korábbi csúcsát is felülmúlta.

Repülő Teslát mutatott be Elon Musk

Közel kilenc év várakozás és többszöri halasztás után múlt csütörtökön mutatta be új Roadsterét a Tesla. A sportkocsit a SpaceX texasi teszttelepén leplezték le, ahol az autó fejjel lefelé hajtott végig egy rámpán, majd a levegőben megpördült, és a beépített tolóerő-rendszer segítségével landolt. A cég szerint a Roadster kevesebb mint egy másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, a gyártása pedig 2028-ban indulhat. Végleges árat nem közöltek, a tolóerő-rendszerrel felszerelt változatra ugyanakkor már 250 ezer dolláros foglalót kérnek a hírek szerint.

Elon Musk szeptemberben jelentette be, hogy a sportautó átdolgozott, karbonból készülő változatát október 1-jén mutatják be, azonban az eseményt később elhalasztották, így az autó

végül október 15-én mutatkozott be, azon a napon, amikor a Porsche is leleplezte új Mission S modelljét.

A texasi McGregorban rendezett eseményen az új Tesla modellel látványos erődemonstrációt is tartottak, az erről készült felvételek pedig szinte azonnal virálissá váltak a közösségi médiában.

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A Roadster egy speciális (Rocket névre keresztelt) változatát ugyanis a rakétaiparból ismert fúvókákkal szerelték fel, amellyel az autó

képes volt átugrani több másik járművet, lényegében átrepülve azok felett, valamint a levegőben orsót leírva megpördülni is.

Lars Moravy járműfejlesztési vezető szerint a Roadster végsebessége meghaladja a 370 km/h-t, a gyorsulása pedig még ennél is kiemelkedőbb.

A gyártó ígérete szerint a modell kevesebb mint 1 másodperc alatt éri el a 100 kilométer per órás sebességet.

Egy töltéssel több mint 480 kilométert lehet vele megtenni, ami kevesebb mint fele a 2017-ben ígért hatótávnak. Akkor még 2020-ra tervezték a kiszállításokat. A foglalási oldalon a Performance változatot 50 ezer, a Thrustot 250 ezer dolláros előleggel lehet lefoglalni. Az együléses, teljes repülési rendszerrel szerelt Rocket kizárólag meghívással érhető el.

Musk határidői inkább csak tájékoztató jellegűek, amire korábbi elemzésünkben is rámutattunk, és a Roadster esetében ez közel egy évtizedes csúszást jelentett. Gene Munster, a Deepwater Asset Management partnere mérnöki erődemonstrációnak nevezte a bemutatót, amely szerinte újabb példa arra, miért akarja Musk közelebb hozni egymáshoz a Teslát és a SpaceX-et. A befektetők megítélélsét ugyanakkor várhatóan a szerdán érkező negyedéves gyorsjelentés befolyásolhatja majd érdemben.

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A Google-ben is rakétaként lőtt ki a Tesla iránti érdeklődés

A Google Trends adatai szerint a bejelentést követően a relevancia alapján az egyik legfelkapottabb téma volt a Tesla Roadster Magyarosrzágon.

tesla-roadster-felkapottak
Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt 30 nap keresései alapján a "Tesla Roadster" témakörrel kapcsolatban alapvetően alacsony volt a keresési intenzitás,

a bemutató napján azonban szabályosan kilőtt az érdeklődés világszerte.

tesla-30-nap-keresések
Kép forrása: Google Trends

A térképes nézet alapján az Egyesült Államokban volt a legnagyobb arányú az érdeklődés. A Tesla székhelyét is magába foglaló országot Norvégia, Kanada, Dánia és Svájc követi.

tesla-30-nap-keresések-térkép
Kép forrása: Google Trends

Leginkább akkor lesz szembetűnő, mekkora a felhajtás a Tesla igen látványos bemutatója körül, ha más modellekkel is összevetjük a kereséseket. Az elmúlt 5 év adatai alapján látható, hogy korábban a Tesla, szintén igen emlékezetes eseményen bemutatott Tesla Cybertrunkja generált nagy kiugrást a Google-ben 2025 elején, mikor egy modell felrobbant Trump Las Vegas-i szállodájánál.

A Tesla Roadster múlt heti bemutatója idején azonban még a Cybertrucknál is magasabbra ugrott az érdeklődés az új modell iránt.

tesla-modellek-5-év
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

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