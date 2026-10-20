Levegőbe emelkedett a Tesla Roadster: a keresések is kilőttek az új modell láttán

Repülő Teslát mutatott be Elon Musk
Közel kilenc év várakozás és többszöri halasztás után múlt csütörtökön mutatta be új Roadsterét a Tesla. A sportkocsit a SpaceX texasi teszttelepén leplezték le, ahol az autó fejjel lefelé hajtott végig egy rámpán, majd a levegőben megpördült, és a beépített tolóerő-rendszer segítségével landolt. A cég szerint a Roadster kevesebb mint egy másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, a gyártása pedig 2028-ban indulhat. Végleges árat nem közöltek, a tolóerő-rendszerrel felszerelt változatra ugyanakkor már 250 ezer dolláros foglalót kérnek a hírek szerint.
Elon Musk szeptemberben jelentette be, hogy a sportautó átdolgozott, karbonból készülő változatát október 1-jén mutatják be, azonban az eseményt később elhalasztották, így az autó
végül október 15-én mutatkozott be, azon a napon, amikor a Porsche is leleplezte új Mission S modelljét.
A texasi McGregorban rendezett eseményen az új Tesla modellel látványos erődemonstrációt is tartottak, az erről készült felvételek pedig szinte azonnal virálissá váltak a közösségi médiában.
Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026
A Roadster egy speciális (Rocket névre keresztelt) változatát ugyanis a rakétaiparból ismert fúvókákkal szerelték fel, amellyel az autó
képes volt átugrani több másik járművet, lényegében átrepülve azok felett, valamint a levegőben orsót leírva megpördülni is.
Lars Moravy járműfejlesztési vezető szerint a Roadster végsebessége meghaladja a 370 km/h-t, a gyorsulása pedig még ennél is kiemelkedőbb.
A gyártó ígérete szerint a modell kevesebb mint 1 másodperc alatt éri el a 100 kilométer per órás sebességet.
Egy töltéssel több mint 480 kilométert lehet vele megtenni, ami kevesebb mint fele a 2017-ben ígért hatótávnak. Akkor még 2020-ra tervezték a kiszállításokat. A foglalási oldalon a Performance változatot 50 ezer, a Thrustot 250 ezer dolláros előleggel lehet lefoglalni. Az együléses, teljes repülési rendszerrel szerelt Rocket kizárólag meghívással érhető el.
Musk határidői inkább csak tájékoztató jellegűek, amire korábbi elemzésünkben is rámutattunk, és a Roadster esetében ez közel egy évtizedes csúszást jelentett. Gene Munster, a Deepwater Asset Management partnere mérnöki erődemonstrációnak nevezte a bemutatót, amely szerinte újabb példa arra, miért akarja Musk közelebb hozni egymáshoz a Teslát és a SpaceX-et. A befektetők megítélélsét ugyanakkor várhatóan a szerdán érkező negyedéves gyorsjelentés befolyásolhatja majd érdemben.
A Google-ben is rakétaként lőtt ki a Tesla iránti érdeklődés
A Google Trends adatai szerint a bejelentést követően a relevancia alapján az egyik legfelkapottabb téma volt a Tesla Roadster Magyarosrzágon.
Az elmúlt 30 nap keresései alapján a "Tesla Roadster" témakörrel kapcsolatban alapvetően alacsony volt a keresési intenzitás,
a bemutató napján azonban szabályosan kilőtt az érdeklődés világszerte.
A térképes nézet alapján az Egyesült Államokban volt a legnagyobb arányú az érdeklődés. A Tesla székhelyét is magába foglaló országot Norvégia, Kanada, Dánia és Svájc követi.
Leginkább akkor lesz szembetűnő, mekkora a felhajtás a Tesla igen látványos bemutatója körül, ha más modellekkel is összevetjük a kereséseket. Az elmúlt 5 év adatai alapján látható, hogy korábban a Tesla, szintén igen emlékezetes eseményen bemutatott Tesla Cybertrunkja generált nagy kiugrást a Google-ben 2025 elején, mikor egy modell felrobbant Trump Las Vegas-i szállodájánál.
A Tesla Roadster múlt heti bemutatója idején azonban még a Cybertrucknál is magasabbra ugrott az érdeklődés az új modell iránt.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
Címlapkép forrása: Tesla
Kitálalt az ukrán dandártábornok: így vertek át mindenkit
Sikerült titokban tartani a hadműveletet.
Tisztázódott egy félreértés a béremelésekkel kapcsolatban
Az átlagosan 10,7 százalékos emelésen felül érvényesül majd az szja csökkentése.
Otthon Start helyett Wekerle Plusz: őrületes roham jöhet, 10 pontban mutatjuk a változásokat
A módosítások miatt a hitelfelvevők 35–50%-a eshet ki a programból.
Sokkal nagyobb béremelést várt a rendvédelmi állomány: megszólaltak a szakszervezeti vezetőik
"Csalódást jelent számukra" a beígért emelés.
Több budapesti iskolánál bombafenyegetés miatt riasztották a rendőrséget
Az ELTE Radnóti és az ELTE Gyertyánffy is érintett.
Nyíltan elismerte az amerikai vezető: az USA többé nem a világ uralkodója - Hatalmas hiba, ami történt
Borzalmas helyzet alakult ki Amerika intervenciói miatt.
Megbénult a Revolut: sem fizetni, sem utalni nem tudnak a felhasználók
Több felhasználó is beszámolt a problémáról.
Esik az OTP
Rossz a hangulat a magyar tőzsdén.
Őszi adóváltozások 2026: mire készülhetnek a vállalkozások a kormány bejelentései alapján?
A kormány 2026. október 19-én ismertette a 2027-es költségvetés főbb irányait, amelyek több jelentős, vállalkozásokat érintő adóváltozást is előrevetítenek. A bejelentések alapján mód
Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés
A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá
9 millióval kevesebb hitel, 55 ezerrel drágább törlesztő - ezt jelenti a gyakorlatban a Wekerle+ hitel
Az Otthon Start helyett 2027-től jön a Wekerle+ hitel, amelyet már csak a 18 és 41 év közötti első lakásvásárlók és -építők vehetnek igénybe. Új lakásra továbbra is fix 3, használt lak
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket
Teljes szemléletváltásra lesz szükség az előnyök kihasználásához.
Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?
Mit tudunk a 2027-es költségvetésről?
Kiszervezés vagy visszaszervezés: hol lehet valójában pénzt megtakarítani?
Jakubik Gáborral, a LIWO Group nemzetközi sales vezetőjével beszélgettünk.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.