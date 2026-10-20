17°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Ma tárgyalnak a békéről az európai fővárosban: Zelenszkij után egyenesen Putyinhoz utazik Trump embere
Globál

Ma tárgyalnak a békéről az európai fővárosban: Zelenszkij után egyenesen Putyinhoz utazik Trump embere

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kedden Oslóba utazik Steve Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel tárgyaljon az orosz–ukrán háború lezárásáról. Az amerikai diplomata az oslói megbeszéléseket követően a tervek szerint Moszkvába is ellátogat - tudta meg az Axios.

A keddi oslói tanácskozáson Zelenszkij mellett

  • Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök,
  • az E4-ek – az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Lengyelország – képviselői,
  • valamint az Európai Unió és a NATO tisztségviselői vesznek részt.
  • Az amerikai delegációból Jared Kushner, Donald Trump tanácsadója és veje betegség miatt csak online kapcsolódik be az egyeztetésekbe.

Az Axiosnak nyilatkozó amerikai tisztviselő szerint Witkoff a norvég fővárosból Oroszországba utazik tovább, ahol

Vlagyimir Putyin elnökkel találkozik majd, hogy előterjessze az Ukrajnával és az európai partnerekkel közösen kidolgozott elképzeléseket.

A tárgyalások az elmúlt héten rendkívül intenzíven zajlottak, az amerikai, ukrán és európai tisztségviselők közösen dolgoztak a javaslatok kimunkálásán, miközben Witkoff és Kushner vasárnap telefonon is egyeztetett Zelenszkijjel - írja az amerikai hírportál.

Még több Globál

Nagy titkokat leplezett le az ukrán parancsnok, béketárgyalást tartanak Zelenszkijjel - Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Csak színjáték Trump és Putyin közeledése? Örökké egymás ellensége marad a két ország a volt orosz elnök szerint

Hiába az acsarkodás, Kijev szorosabb partnere marad Amerikának, mint Moszkva – legalábbis Zelenszkij szerint

Az egyeztetések két párhuzamos szálon futnak.

  • Az egyik fő csapásirány Ukrajna jövőjének garantálása, ami magában foglalja a hiteles biztonsági garanciákat, az európai integrációt, valamint egy átfogó, háború utáni gazdasági keretrendszert.
  • A másik szál az Oroszországnak szánt, a tartós békét szolgáló javaslat kidolgozása, amely egy új európai biztonsági architektúrát és a háború utáni gazdasági együttműködés lehetőségeit vázolja fel.

Az oslói tárgyalások a korábban Witkoff floridai klubjában, a Miami melletti Shell Bayben tartott megbeszélésekre épülnek, ahol Zelenszkij vállalta a békemegállapodást célzó javaslatcsomag áttekintését és kidolgozását. A diplomáciai tárgyalások napirendjén emellett szerepel az Oroszországban jogtalanul fogva tartott amerikai tanár, Stephen Hubbard szabadon bocsátásának ügye is.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy titkokat leplezett le az ukrán parancsnok, Trump kiosztott pár pofont Zelenszkijnek - Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány
Felkészül a háborúra a NATO, Trump Ukrajna nélkül tárgyalna a békéről – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility