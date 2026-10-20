Ma tárgyalnak a békéről az európai fővárosban: Zelenszkij után egyenesen Putyinhoz utazik Trump embere

A keddi oslói tanácskozáson Zelenszkij mellett

Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök,

norvég miniszterelnök, az E4-ek – az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Lengyelország – képviselői,

valamint az Európai Unió és a NATO tisztségviselői vesznek részt.

Az amerikai delegációból Jared Kushner, Donald Trump tanácsadója és veje betegség miatt csak online kapcsolódik be az egyeztetésekbe.

Az Axiosnak nyilatkozó amerikai tisztviselő szerint Witkoff a norvég fővárosból Oroszországba utazik tovább, ahol

Vlagyimir Putyin elnökkel találkozik majd, hogy előterjessze az Ukrajnával és az európai partnerekkel közösen kidolgozott elképzeléseket.

A tárgyalások az elmúlt héten rendkívül intenzíven zajlottak, az amerikai, ukrán és európai tisztségviselők közösen dolgoztak a javaslatok kimunkálásán, miközben Witkoff és Kushner vasárnap telefonon is egyeztetett Zelenszkijjel - írja az amerikai hírportál.

Az egyeztetések két párhuzamos szálon futnak.

Az egyik fő csapásirány Ukrajna jövőjének garantálása, ami magában foglalja a hiteles biztonsági garanciákat, az európai integrációt, valamint egy átfogó, háború utáni gazdasági keretrendszert.

A másik szál az Oroszországnak szánt, a tartós békét szolgáló javaslat kidolgozása, amely egy új európai biztonsági architektúrát és a háború utáni gazdasági együttműködés lehetőségeit vázolja fel.

Az oslói tárgyalások a korábban Witkoff floridai klubjában, a Miami melletti Shell Bayben tartott megbeszélésekre épülnek, ahol Zelenszkij vállalta a békemegállapodást célzó javaslatcsomag áttekintését és kidolgozását. A diplomáciai tárgyalások napirendjén emellett szerepel az Oroszországban jogtalanul fogva tartott amerikai tanár, Stephen Hubbard szabadon bocsátásának ügye is.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet