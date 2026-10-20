Megszólalt Zelenszkij: Amerika újra odaadja a háború szempontjából kulcsfontosságú hírszerzési információkat

RSM Blog Őszi adóváltozások 2026: mire készülhetnek a vállalkozások a kormány bejelentései alapján? A kormány 2026. október 19-én ismertette a 2027-es költségvetés főbb irányait, amelyek több jelentős, vállalkozásokat érintő adóváltozást is előrevetítenek. A bejelentések alapján mód

Bankmonitor Wekerle Plusz hitel - ezekre a kérdésekre még nincs válasz Magyar Péter a 2027-es költségvetés ismertetésekor kitért az új lakástámogatási programra is. Számos részlet kiderült, ugyanakkor még mindig maradt néhány bizonytalan, nyitott pont is. A Ba

Holdblog Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá

Holdblog Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...

Holdblog A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg

Összkép Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján? Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz

Holdblog A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam