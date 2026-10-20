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Megszólalt Zelenszkij: Amerika újra odaadja a háború szempontjából kulcsfontosságú hírszerzési információkat
Globál

Megszólalt Zelenszkij: Amerika újra odaadja a háború szempontjából kulcsfontosságú hírszerzési információkat

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök oslói sajtótájékoztatón több bejelentést is tett az amerikaiakkal történt tárgyalások után.

Az ukrán elnök bejelentette, hogy

az Egyesült Államok ismét megosztja Ukrajnával az orosz ballisztikusrakéta-támadásokra vonatkozó hírszerzési információkat és a korai figyelmeztetéseket.

Az ukrán államfő az amerikai béketárgyalókkal folytatott megbeszélést követően úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna nem veszíti el az Oroszország elleni háborút. Ugyanakkor elismerte, hogy az ország komoly emberveszteségeket szenved el, és hangsúlyozta, hogy Kijev továbbra is elkötelezett a békéhez vezető út megtalálása mellett.

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egy háromoldalú csúcstalálkozó keretében szeretné megvitatni a háború lezárásának kulcskérdéseit.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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