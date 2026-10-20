Nagy a csönd a béketárgyalások körül: hirtelen megszólalt az egyik legfontosabb szereplő - Elmondta, mire számíthat a világ

Katar külügyminisztériumi szóvivője, Madzsed al-Anszári a dohai Globális Biztonsági Fórumon megerősítette, hogy

az iráni atomalku körüli egyeztetések továbbra is zajlanak, és mindkét fél részt vesz a diplomáciai folyamatban.

A tárgyalások folyamatban vannak, mindkét oldal részéről látunk elkötelezettséget"

– mondta al-Anszári, hozzátéve, hogy az, hogy nem jut ebből semmi nyilvánosságra, éppen a bizalmas tárgyalások megfelelő menetét jelzi.

Érdekesség, hogy a katari vezető a "JCPOA" elnevezéssel illette a lehetséges amerikai-iráni alkut, ez a Barack Obama által Teheránnal letárgyalt nukleáris megállapodás rövidítése, melyet Donald Trump mondott fel, 2018-ban. Sokszor hallott kritika, hogy Trump a legjobb esetben is arra számíthat, hogy sikerül visszatérni az Obama által letárgyalt alkuhoz.

A katari szóvivő emellett kijelentette, hogy Katar egyértelműen Szaúd-Arábia mellett áll a jemeni húszikkal való konfliktusban.

Támogatjuk szaúdi testvéreinket szuverenitásuk védelmében az őket ért támadással szemben"

– fogalmazott al-Anszári, jelezve, hogy Doha a regionális válság eszkalálódása közepette is aktív diplomáciai és politikai szerepet kíván vállalni.

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