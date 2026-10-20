Nagy titkokat leplezett le az ukrán parancsnok, béketárgyalást tartanak Zelenszkijjel - Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Az orosz hadsereg eltalált egy bevásárlóközpontot a nyugat-ukrajnai Rivne megyében, az eddigi adatok szerint három ember megsebesült, közülük kettőt kórházba szállítottak - közölte Olekszandr Koval, a régió kormányzója kedden a Telegramon.

A Donyeck megyei ügyészség közlése szerint az orosz erők délelőtt ismét ágyúzták Kramatorszk városát a régióban, a támadásban három férfi életét vesztette, két további civil, egy férfi és egy nő megsebesült.

A közép-ukrajnai Zsitomir városában ideiglenesen bezárt egy barkácsáruház, miután orosz támadás érte - tudatta az üzletlánc a Facebookon. Közölték, hogy a dolgozóik közül senki sem sebesült meg.

Az ország délkeleti részén, Zaporizzsjában raktárépületet támadott az orosz hadsereg, Mihajlo Szemikin megyei kormányzó tájékoztatása szerint három ember megsebesült.

A nyugat-ukrajnai Lviv megyében ismét energetikai létesítményekre mértek csapást az oroszok, az eddigi adatok szerint dzemélyi sérülés nem történt - közölte Makszim Kozickij, a régió kormányzója.

Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az ukrán erők az éjjel újabb orosz katonai létesítményeket támadtak, köztük logisztikai raktárakat Luhanszk, Donyeck és Zaporizzsja megye orosz megszállás alatt álló részeiben.

(MTI)