Nagy titkokat leplezett le az ukrán parancsnok, Trump kiosztott pár pofont Zelenszkijnek - Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Lépett a világ egyik legerősebb országa – Nem csitul a kardcsörtetés Ukrajna és a távoli szövetségese között
Dél-Korea további alkalmazottakat rendel haza kijevi nagykövetségéről - jelentette be kedden az ázsiai ország külügyminisztériuma, amely a döntést részben azzal indokolta, hogy nem történt előrelépés Szöul és Kijev között az észak-koreai hadifoglyok miatt keletkezett diplomáciai vitában.
Klicsko: soha többé nem akarunk háborút Európában
Európai szolidaritást sürgetett Ukrajnával kapcsolatban Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester egy hétfői videoüzenetében, amelyet egy berlini díjátadó gálára küldött.
Klicsko volt az egyik díjazottja az újonnan alapított Európa Jövője Díjnak (European Future Award). Eredetileg személyesen akarta a díjat átvenni Berlinben, de utazását le kellett mondania, miután drámaian romlott a biztonsági helyzet az ukrán fővárosban.
"Soha többé nem akarunk háborút Európában. A békéhez közös felelősségvállalásra van szükség. A szabadság megteremtéséhez olyan emberek kellenek, akik kiállnak egymásért" - mondta Klicsko.
A polgármester beszámolt arról, hogy éjjel-nappal tapasztalja az orosz támadások hevességét: hidakra, erőművekre, óvodákra, kórházakra és lakóházakra mérnek csapásokat. Klicsko szerint Putyin orosz elnök addig akarja bombázni Ukrajnát, amíg meg nem adja magát, és az emberek el nem menekülnek a városokból.
Putyin menekültek millióival akarta elárasztani Európát abban a reményben, hogy emiatt Európa majd kihátrál Ukrajna mögül, és az ukrán erők kénytelenek lesznek letenni a fegyvert
- mondta. Ez azonban soha nem fog megtörténni - szögezte le Klicsko, akinek videoüzenetét állva tapsolták meg a berlini díjátadó gála résztvevői.
A német alkancellár, Lars Klingbeil védnöksége alatt 2026-ban első alkalommal kiosztott Európa Jövője Díjjal a szabadságért, az emberi jogokért, a szolidaritásért és az európai egység erősítésével egyidejű diverzitásért küzdő személyek tevékenységét ismerik el. A Klicskót kitüntető zsűri szerint a kijevi főpolgármester nemcsak a városát és az országát, hanem az emberek szabad önrendelkezését is védelmezi.
(MTI)
Kallas: meg kell erősíteni a Fekete-tenger és a Duna mente biztonságát
Mivel Oroszország támadásai veszélyeztetik a globális élelmiszerellátást, meg kell erősíteni a Fekete-tenger és a Duna mente biztonságát, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek eljussanak a nemzetközi piacokra - jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Strasbourgban kedden.
Az Európai Parlament plenáris ülésének a Európai Unió területén végrehajtott, különösen a fekete-tengeri hajózást érintő, a regionális stabilitást és az élelmezésbiztonságot veszélyeztető orosz csapások eszkalációjáról tartott vitájában Kallas arra figyelmeztetett, hogy Oroszország amellett, hogy nyíltan civileket vesz célba, fokozza a hibrid támadásait Európában.
Oroszország támadja Ukrajna mezőgazdasági infrastruktúráját, fekete-tengeri és dunai kikötőit, határátkelőhelyeit, exportlétesítményeit, hajóit és hajózási útvonalait, emellett gabonatárolókat semmisít meg. Oroszország szándékosan fegyverként használja az élelmiszert, aláásva ezzel a globális élelmezésbiztonságot, különösen Afrikában, Ázsiában és a Közel-Keleten - hívta fel a figyelmet.
(MTI)
Kitálalt az ukrán dandártábornok: így vertek át mindenkit
Az ukrán 3. hadtest parancsnoka, Andrij Bileckij dandártábornok újságírók előtt beszélt a Vivaldi hadművelet titoktartási módszereiről, valamint az akció stratégiai eredményeiről - írja az ukrán Ukrajinszka Pravda. A művelet során az ukrán erők Donyeck megyében meghiúsították azt az orosz kísérletet, amely céja az ukrán ellenőrzés alatt álló területek bekerítése volt.
Jelentett az ukrán légierő
Az ukrán légierő parancsnokságának reggeli jelentése szerint az orosz hadsereg 165 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen keddre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 115 drónt sikerült megsemmisítenie. 30 helyszínen találatokat rögzítettek, 13 esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.
A jelentés kiadásának időpontjában 20 drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.
Orosz jelentés
Dróncsapást mért az éjjel az orosz hadsereg a Grand Import logisztikai központra a nyugat-ukrajnai Hmelnickij városban és a Vendor Trans Service Kft. közlekedési és logisztikai központjára a Volhínia megyei Kovelben - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.
Az Odessza megyei Reni kikötőben orosz támadás ért három, katonai és kettős rendeltetésű rakománnyal érkezett hajót, valamint a rakodóterminálok működését biztosító infrastruktúralétesítményeket, továbbá a Fekete-tengeren is egy katonai rakományt szállító hajót.
A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az elmúlt éjszaka folyamán, este nyolctól reggel nyolcig
a légvédelem 136 ukrán drónt fogott el és semmisített meg 14 régió felett.
(MTI)
Kijevet, Harkivot és Ternopilt lőtte Oroszország
Hárman meghaltak, hatan pedig megsebesültek Kijev megyében egy vállalatot ért orosz dróncsapásban keddre virradóra, a Harkiv megyei Izjumban öt lakos sérült meg az éjszakai támadásokban, a nyugat-ukrajnai Ternopil megyében családi házak rongálódtak meg és három energetikai objektumot ért találat - jelentették az ukrán hatóságok.
Keddre virradóra drónokkal támadtak az orosz csapatok egy meg nem nevezett iparvállalatot Kijev megye Obuhivi járásának egyik településén, a csapásokban három ember életét vesztette, hat másik pedig megsebesült - közölte az állami katasztrófavédelem.
Az északkelet-ukrajnai Izjumban a civil infrastruktúrát és a város családiházas övezetét érte orosz dróntámadás, az eddigi adatok szerint öten sebesültek meg, lakóházak, valamint egy közigazgatási épület is kigyulladt - tudatta az állami katasztrófavédelmi szolgálat.
Odessza megyében energetikai létesítményekre mért csapásokat az orosz hadsereg, senki sem sebesült meg, de több helyen megszűnt az áramszolgáltatás - közölte Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegramon.
(MTI)
Európai országban zárhatják le az orosz-ukrán háborút? Trump emberei még a héten megérkeznek
Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje, valamint Steve Witkoff közel-keleti különmegbízott a héten Norvégiába utazik az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások következő fordulójára - értesült három, az ügyet ismerő forrásból a Reuters hírügynökség. Két informátor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételére is számít, ám a találkozó menetrendje egyelőre nem végleges.
Trump ott folytatja, ahol abbahagyta: keményen beleállt Kijevbe, szerinte Zelenszkij nem tudja, miről beszél
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök helyett valaki másnak kellene Ukrajna nevében a háború lezárásáról tárgyalnia - mondta Donald Trump újságíróknak nyilatkozva hétfőn.
Tegnapi híreink
Hétfői hírfolyamunk itt olvasható vissza:
Kitálalt az ukrán dandártábornok: így vertek át mindenkit
Sikerült titokban tartani a hadműveletet.
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