Nagy titkokat leplezett le az ukrán parancsnok, Trump kiosztott pár pofont Zelenszkijnek - Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Európai szolidaritást sürgetett Ukrajnával kapcsolatban Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester egy hétfői videoüzenetében, amelyet egy berlini díjátadó gálára küldött.

Klicsko volt az egyik díjazottja az újonnan alapított Európa Jövője Díjnak (European Future Award). Eredetileg személyesen akarta a díjat átvenni Berlinben, de utazását le kellett mondania, miután drámaian romlott a biztonsági helyzet az ukrán fővárosban.

"Soha többé nem akarunk háborút Európában. A békéhez közös felelősségvállalásra van szükség. A szabadság megteremtéséhez olyan emberek kellenek, akik kiállnak egymásért" - mondta Klicsko.

A polgármester beszámolt arról, hogy éjjel-nappal tapasztalja az orosz támadások hevességét: hidakra, erőművekre, óvodákra, kórházakra és lakóházakra mérnek csapásokat. Klicsko szerint Putyin orosz elnök addig akarja bombázni Ukrajnát, amíg meg nem adja magát, és az emberek el nem menekülnek a városokból.

Putyin menekültek millióival akarta elárasztani Európát abban a reményben, hogy emiatt Európa majd kihátrál Ukrajna mögül, és az ukrán erők kénytelenek lesznek letenni a fegyvert

- mondta. Ez azonban soha nem fog megtörténni - szögezte le Klicsko, akinek videoüzenetét állva tapsolták meg a berlini díjátadó gála résztvevői.

A német alkancellár, Lars Klingbeil védnöksége alatt 2026-ban első alkalommal kiosztott Európa Jövője Díjjal a szabadságért, az emberi jogokért, a szolidaritásért és az európai egység erősítésével egyidejű diverzitásért küzdő személyek tevékenységét ismerik el. A Klicskót kitüntető zsűri szerint a kijevi főpolgármester nemcsak a városát és az országát, hanem az emberek szabad önrendelkezését is védelmezi.

(MTI)