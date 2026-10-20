Nyíltan elismerte az amerikai vezető: az USA többé nem a világ uralkodója - Hatalmas hiba, ami történt

Valahányszor megpróbáltunk beavatkozni, lecserélni a vezetőt vagy a rezsimet, az hibának bizonyult"

– fogalmazott Barrack.

Barrack Líbiát, Afganisztánt, Szíriát és Irakot hozta fel példaként, megkérdőjelezve az amerikai beavatkozások eredményeit ezekben az országokban, majd kijelentette, hogy

az Egyesült Államok többé nem a világ uralkodója.

Arra a kérdésre, hogy az Irán elleni amerikai–izraeli háború tévedés volt-e, kitérő választ adva kifejtette, nem tudja, hiba volt-e vagy sem.

A helyzetet ugyanakkor "borzalmasnak" nevezte, elismerve, hogy a konfliktusnak nem kívánt következményei lettek a régióban.

A különmegbízott szerint Washington viszonya a Közel-Kelettel alapvető átalakuláson megy keresztül. Az Egyesült Államok felhagy azzal, hogy más országokat próbáljon irányítani, jelenlétét azonban fenntartja a térségben.

Az alku nem az, hogy irányítunk, hanem az, hogy nem vonulunk ki. Maradunk"

– fogalmazott.

Barrack elismerte azt is, hogy a térség országai egyre inkább felismerik az amerikai szerepvállalás korlátait. Szavai szerint egyre több közel-keleti vezető jut arra a következtetésre, hogy nem támaszkodhat Amerikára minden probléma megoldásában.

Címlapkép forrása: Scott Nelson/Getty Images