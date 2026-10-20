Óriási különbségre derült fény Európában a súlyos stroke-betegek kezelésében

Egy új európai vizsgálat szerint a súlyos stroke után nem feltétlenül élnek tovább azok a betegek, akiknél formálisan nem korlátozzák az életfenntartó kezeléseket. Hollandiában a vizsgált betegek közel felénél rögzítettek ilyen döntést, Magyarországon és Lengyelországban viszont egyetlen esetben sem – a túlélési adatok mégsem mutatták, hogy a korlátozások hiánya önmagában jobb esélyt jelentene.

A The Lancet Regional Health – Europe szaklapban megjelent tanulmány az idősebb akut stroke-betegek szövődményeinek megelőzését és kimenetelének javítását vizsgáló PRECIOUS klinikai vizsgálat adatait elemezte újra. A kutatók azt vizsgálták, hogy a súlyos stroke után korán meghozott kezelési korlátozások – például az újraélesztés vagy a gépi lélegeztetés mellőzése – valóban hozzájárulnak-e a betegek halálához, vagy inkább azt jelzik, hogy az érintett páciensek állapota már eleve rendkívül rossz. Az eredmények az utóbbi magyarázatot erősítik:

egyéni szinten a korlátozásban részesülő betegek gyakrabban haltak meg, de azokban az országokban, ahol szinte soha nem rögzítettek ilyen döntést, nem volt jobb a 90 napos túlélés.

Magyar részvétellel készült a vizsgálat

A nemzetközi kutatócsoport, amelynek tagja volt Csiba László, a Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikájának professzora is, az Európai Unió Horizon 2020 programja által finanszírozott PREvention of Complications to Improve OUtcome in elderly patients with acute Stroke (PRECIOUS) klinikai vizsgálat adatait elemezte újra.

Az eredeti PRECIOUS-vizsgálatban a kutatók azt tesztelték, javítható-e az idősebb stroke-betegek kimenetele bizonyos szövődmények megelőzésével. A mostani utóelemzés már arra fókuszált, hogy a stroke után korán elrendelt kezelési korlátozások összefüggnek-e a 90 napos halálozással, és ha igen, ez valódi ok-okozati kapcsolatot jelent-e.

Kiket vizsgáltak?



A vizsgálatba 2016 és 2022 között 9 európai ország 68 kórházából vontak be betegeket. A mostani elemzésben 1451 beteg adata szerepelt. Mindannyian legalább 66 évesek voltak, akut ischaemiás stroke-on, vagyis agyi infarktuson, illetve intracerebrális vérzésen, azaz agyállományi vérzésen estek át. A betegek 86,1 százalékának agyi infarktusa, 13,9 százalékának agyvérzése volt.



Fontos korlát, hogy ez nem a teljes stroke-populációt tükrözi. Nem szerepeltek a mintában a 65 év alattiak, az enyhe stroke-betegek, a stroke előtt is súlyosan önellátásképtelen páciensek, illetve azok, akiknél a halál már a beválasztáskor közelinek tűnt.

Mit jelentett a kezelési korlátozás?

A tanulmányban kezelési korlátozásnak számított minden olyan döntés, amely bizonyos életfenntartó vagy életet meghosszabbító beavatkozások visszatartására vagy megvonására irányult, így például:

az újraélesztés mellőzése keringésleállás esetén,

az intubáció és gépi lélegeztetés mellőzése,

egyes életmeghosszabbító kezelések visszatartása,

étel vagy folyadék megvonása,

komfortközpontú palliatív ellátás morfinnal vagy benzodiazepinnel.

A kutatók korai kezelési korlátozásnak azt tekintették, amit a vizsgálatba való bevonást, vagyis a randomizációt követő 24 órán belül rögzítettek. Mivel a betegeket a tünetek kezdetétől számított 24 órán belül randomizálták, ez a gyakorlatban a stroke utáni legfeljebb 48 órás időablakot jelenti.

A teljes mintában 276 betegnél, vagyis 19,0 százaléknál dokumentáltak korai kezelési korlátozást. Az első hét végére ez az arány 24,8 százalékra emelkedett.

Hollandia az egyik véglet, Magyarország és Lengyelország a másik

Az országok között jelentős különbségeket találtak.

Hollandiában a 343 bevont beteg 48,1 százalékánál már a randomizációt követő 24 órában rögzítettek valamilyen kezelési korlátozást. Az első hét végére ez az arány 55,7 százalékra emelkedett.

Az Egyesült Királyságban 341 betegből 19,4 százaléknál dokumentáltak korai korlátozást, Németországban 225 betegből 17,8 százaléknál. Norvégiában 20 százalék volt az arány, de ott mindössze 5 beteg szerepelt a mintában, ezért ebből önálló következtetést nem lehet levonni.

A másik végponton Magyarország és Lengyelország állt. A vizsgálatban szereplő 52 magyar és 74 lengyel beteg közül

senkinél sem rögzítettek formális kezelési korlátozást

sem az első 24 órában, sem az első héten. Olaszországban, Görögországban és Észtországban szintén nagyon ritkán dokumentáltak ilyen döntéseket.

A szerzők szerint ezek az eltérések valószínűleg nem egyszerűen az ellátás minőségét tükrözik, hanem kulturális, jogi és intézményi különbségeket is. A tanulmány egyik fontos korlátja, hogy nem tudjuk pontosan, a formális korlátozást nem rögzítő kórházakban a gyakorlatban valóban gyakrabban alkalmaztak-e életfenntartó beavatkozásokat.

Első ránézésre úgy tűnt, hogy a korlátozás rosszabb túléléssel jár

Egyéni szinten erős kapcsolat látszott a korai kezelési korlátozás és a halálozás között. Azok közül, akiknél ilyen korlátozást rögzítettek, 39,1 százalék halt meg 90 napon belül. A korlátozás nélküli csoportban ez az arány 18,2 százalék volt.

A kutatók korrigáltak több ismert kockázati tényezőre, például az életkorra, a nemre, a stroke típusára és súlyosságára, a társbetegségekre és a stroke előtti önellátási képességre. Az összefüggés így is fennmaradt: a korai korlátozásban részesülő betegeknél a 90 napos halálozás esélyhányadosa 3,39 volt.

Ez azonban még nem bizonyít oksági kapcsolatot. Az orvosok jellemzően nem véletlenszerűen rendelnek el kezelési korlátozást, hanem azoknál a betegeknél, akiknél a klinikai kép alapján eleve nagyon rossz a kilátás. Vagyis a korlátozás lehet a rossz prognózis következménye, nem pedig annak oka.

Az országcsoportos összevetés más képet adott

A kutatók ezért kihasználták az európai gyakorlat nagy eltéréseit, és két országcsoportot hasonlítottak össze:

Korlátozásokat gyakran alkalmazó országok: Hollandia, Egyesült Királyság, Németország és Norvégia. Korlátozásokat ritkán vagy egyáltalán nem alkalmazó országok: Magyarország, Lengyelország, Olaszország, Görögország és Észtország.

Ha a korai kezelési korlátozások önmagukban sok elkerülhető halálesetet okoznának, akkor a korlátozásokat ritkán alkalmazó országcsoportban alacsonyabb halálozást lehetett volna várni. Nem ez történt.

A 90 napos halálozás:

a korlátozásokat gyakran alkalmazó országokban 21,3 százalék,

a korlátozásokat ritkán vagy egyáltalán nem alkalmazó országokban 23,5 százalék volt.

A különbség statisztikai korrekció után sem volt szignifikáns. A 90 napos funkcionális felépülésben sem látszott érdemi előny a korlátozásokat ritkán alkalmazó országok javára.

A szerzők értelmezése szerint ez arra utal, hogy

a korai kezelési korlátozás és a halálozás közötti kapcsolatot nagyrészt nem mért klinikai tényezők magyarázzák.

Vagyis a korlátozás gyakran annak a jele, hogy a beteg állapota már eleve rendkívül súlyos.

Mi következik ebből az orvosi gyakorlatra nézve?

A tanulmány szerzői nem állítják, hogy a kezelési korlátozások soha nem befolyásolhatják a betegek sorsát, csupán azt találták, hogy adatokkal nem igazolható az az egyszerű(sítő) magyarázat, hogy a korai korlátozások önmagukban okoznák a magasabb halálozást. Inkább arról lehet szó, hogy ezeket a döntéseket eleve a legrosszabb kilátású betegeknél hozzák meg.

Ez azért lényeges, mert az európai és amerikai agyvérzési irányelvek korábbi megfigyeléses adatok alapján óvatosságot javasoltak a korai újraélesztési tilalmakkal és más kezelési korlátozásokkal kapcsolatban.

Az elemzés szerzői szerint elhamarkodott lehetett ezeket általánosan kerülendő gyakorlatként beépíteni az irányelvekbe és az ellátási csomagokba.

Magyar szempontból az eredmény különösen érdekes, de az 52 fős hazai minta alapján önálló következtetés nem vonható le: a tanulmány inkább azt mutatja meg, hogy Európában nagyon eltérően dokumentálják és alkalmazzák ezeket a döntéseket, miközben a korlátozások hiánya önmagában nem járt kimutatható túlélési előnnyel.

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