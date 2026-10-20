Porig égett a történelmi városháza a pusztító zavargásokban: elkapták az "ultrabaloldali" elkövetőt

Őrizetbe vettek kedden Franciaországban egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő gyújtotta fel a limoges-i városházát a hétvégi tömegtüntetések alatt - közölték igazságügyi források. Az ügyben a terrorelhárítási hatóságok indítottak vizsálatot.

A 40 éves gyanúsított a szomszédos Creuse megyéből származik.

A férfi az "ultrabaloldali" mozgalomhoz tartozik,

közalkalmazottak ellen elkövetett erőszakos cselekményekről ismert,

és szerepel a titkosszolgálatoknak a nemzetbiztonságra veszélyes személyekről vezetett nyilvántartásában.

A megélhetési problémák miatt szombaton országszerte rendezett tüntetések jelentős zavargásokat eredményeztek több nagyvárosban, köztük Limoges-ban. Lázadások törtek ki a belvárosban, demonstrálok összecsaptak a rendőrökkel, miközben

vandálok behatoltak a városházára és felgyújtották.

A 1883-ban felavatott műemlékvédelmi jellegű limoges-i városháza belül majdnem 100 százalékban megsemmisült a hatóságok szerint. A harangtorony leomlott, a tető pedig leégett, a tűzoltóknak csak az épület hátsó, modern részét sikerült megmenteniük.

A megélhetési problémák elleni hétvégi tüntetéseket kísérő zavargások és fosztogatások miatt előállított csaknem háromezer ember közül eddig 123-an kerültek előzetes letartóztatásba a kihallgatásukat követően - közölte Gérald Darmanin igazságügyi miniszter a Cnews hírtévében.

A "fosztogatók és a rendőrökre támadó emberek" 95 százaléka férfi, 70 százalékuk nagykorú. Az őrizetbe vettek között

mindenféle ember van, bevándorlók, külföldiek, de tökéletesen beilleszkedett franciák is

- hangsúlyozta a tárcavezető.

Az első sürgősségi eljárások a bíróságokon hétfőn megkezdődtek a tüntetések mentén előáállított zavargókkal szemben.

"Sok embert ítéltek börtönbüntetésre, azonnali letartóztatási paranccsal, ami azt jelenti, hogy az emberek közvetlenül börtönbe kerülnek" - tette hozzá Darmanin, emlékeztetve arra, hogy "a legtöbb sürgősségi ítélethirdetés" kedden és szerdán lesz.

A francia hatóságok úgy vélték, hogy

a hétvégi erőszakcselemények után több városban bevezetett kijárási tilalom keddre virradóra hozzájárult a nyugalom helyreállításához,

és "ott, ahol a helyzet megkívánja", második éjszaka is fenntartják.

A hajnali 6-ig tartó kijárási tilalmak hétfőn este 8 és 10 óra között léptek életbe Párizs egyes részein, valamint a közép-franciaországi Lyonban, a délnyugati Bordeaux-ban, az északi Lille-ben és a déli Nizzában. Az utóbbi három városban azonban csak a kiskorúakra vonatkoznak a korlátozások.

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