Súlyos intézkedéseket hozott a rendőrség az elszabaduló erőszak árnyékában Franciaországban

A párizsi rendőrfőnök, Patrice Faure több rendeletet is hozott.
- Egyes kerületekben betiltotta a gyülekezést este 8 óra és reggel 6 óra között,
- míg egy szűkebb körzetben kijárási tilalmat vezetett be este 11 órától reggel 6 óráig.
A kijárási tilalom "szigorúan megtiltja a jelenlétet" a République téren és a Les Halles bevásárlóközpont környékén, ahol a hétvégén fosztogatások voltak.
Ezek szűkebb területek, mint a gyülekezési tilalomra vonatkozóak.
Más nagy városokban, köztük Lyon, Lille és Nizza belvárosi részein is kijárási tilalom lép életbe keddre virradóra, de az utóbbi két városban ez csak a kiskorúakra vonatkozik.
Mindenki biztonsága érdekében szükségesek ezek az intézkedések a közrend helyreállításához, amelyet egy bűnöző kisebbség súlyosan megsértett
- írta közleményében a párizsi rendőrparancsnok.
"Azokra, akik bármilyen módon igazolni tudják, hogy lakóhelyük a szóban forgó területeken található, a munkavállalókra, akiknek kötelező ezeken a területeken dolgozniuk, az állami mentőszolgálatok tagjaira és a kereskedőkre nem vonatkozik" a kijárási tilalom - tette hozzá rendeletében a rendőrfőnök.
A hétfő este 8 óra és reggel 6 óra közötti gyülekezési tilalom a főváros kiterjedtebb területeit érinti. A République téren és a Les Halles negyeden kívül beletartozik a Champs-Elysées sugárút, az Elysée-palota, a belügyminisztérium, a Nemzetgyűlés, a miniszterelnöki hivatal, a Szenátus, a Tőzsdepalota, a Bastille tér, a Place de l'Italie és a pályaudvarok környéke is.
Lyonban a prefektúra már délután 6 órától betiltotta a gyülekezést a belvárosban, és kijárási tilalmat léptetett életbe este 9 órától reggel 6 óráig.
Gérald Darmanin igazságügyi miniszter hétfő este bejelentette, hogy a hétvégi zavargásokon 2513 embert vettek őrizetbe, akik közül sokan még mindig őrizetben vannak, 67 ember került előzetes letartóztatásba. Többségük nagykorú, ellentétben az elmúlt hetekben előállított tüntetőkkel, akiknek 87 százaléka kiskorú volt.
A legfőbb diákszervezetek hétfő este bejelentették, hogy csatlakoznak a sárgamellényesek felhívásához, akik
szombaton újabb felvonulásokat rendeznek a nagyvárosokban a megélhetési problémák elleni tilatokozásul.
Emmanuel Macron államfő vasárnapi beszédében "a legcsekélyebb választ sem adta követeléseinkre" - hangsúlyozták a diákképviseletek.
"Egyetlen szó nem esett ösztöndíjakról, lakhatásról, étkeztetésről, a diákok egészségéről vagy a felsőoktatáshoz való hozzáférésről. A haraggal szembesülve a kormány az elnyomást választja a konkrét intézkedések helyett" - írták a diákszervezetek, amelyek arra kérték a középiskolásokat és az egyetemistákat, hogy "hallassák a hangjukat" szombaton az utcákon.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Yoan Valat
Kitálalt az ukrán dandártábornok: így vertek át mindenkit
Sikerült titokban tartani a hadműveletet.
Tisztázódott egy félreértés a béremelésekkel kapcsolatban
Az átlagosan 10,7 százalékos emelésen felül érvényesül majd az szja csökkentése.
Otthon Start helyett Wekerle Plusz: őrületes roham jöhet, 10 pontban mutatjuk a változásokat
A módosítások miatt a hitelfelvevők 35–50%-a eshet ki a programból.
Sokkal nagyobb béremelést várt a rendvédelmi állomány: megszólaltak a szakszervezeti vezetőik
"Csalódást jelent számukra" a beígért emelés.
Több budapesti iskolánál bombafenyegetés miatt riasztották a rendőrséget
Az ELTE Radnóti és az ELTE Gyertyánffy is érintett.
Nyíltan elismerte az amerikai vezető: az USA többé nem a világ uralkodója - Hatalmas hiba, ami történt
Borzalmas helyzet alakult ki Amerika intervenciói miatt.
Megbénult a Revolut: sem fizetni, sem utalni nem tudnak a felhasználók
Több felhasználó is beszámolt a problémáról.
Esik az OTP
Rossz a hangulat a magyar tőzsdén.
Őszi adóváltozások 2026: mire készülhetnek a vállalkozások a kormány bejelentései alapján?
A kormány 2026. október 19-én ismertette a 2027-es költségvetés főbb irányait, amelyek több jelentős, vállalkozásokat érintő adóváltozást is előrevetítenek. A bejelentések alapján mód
Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés
A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá
9 millióval kevesebb hitel, 55 ezerrel drágább törlesztő - ezt jelenti a gyakorlatban a Wekerle+ hitel
Az Otthon Start helyett 2027-től jön a Wekerle+ hitel, amelyet már csak a 18 és 41 év közötti első lakásvásárlók és -építők vehetnek igénybe. Új lakásra továbbra is fix 3, használt lak
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket
Teljes szemléletváltásra lesz szükség az előnyök kihasználásához.
Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?
Mit tudunk a 2027-es költségvetésről?
Kiszervezés vagy visszaszervezés: hol lehet valójában pénzt megtakarítani?
Jakubik Gáborral, a LIWO Group nemzetközi sales vezetőjével beszélgettünk.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.