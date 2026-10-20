17°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Globál

"Szégyen, hogy Trump összeállt egy háborús bűnös diktátorral!" – Kiakadtak az elnök saját szövetségesei

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai félidős kongresszusi választások közeledtével egy visszavonuló és egy veszélyeztetett republikánus képviselő szokatlanul éles hangnemben bírálta Donald Trump orosz–ukrán háborúval kapcsolatos politikáját. Don Bacon "erkölcsi vakságról" beszélt az amerikai elnök részéről, Brian Fitzpatrick pedig a Starshield műholdas rendszer korlátozása miatt ígért kongresszusi vizsgálatot - írja a Hill.

Don Bacon nebraskai republikánus képviselő a CNN-nek adott hétfői interjújában úgy fogalmazott, "teljesen szégyenletes, hogy az elnökünk erkölcsileg vak ebben a háborúban". 

Szerinte trump "a diktátorral és a háborús bűnössel állt össze", miközben aláássa azt a demokráciát, amely a Nyugathoz, az EU-hoz és a NATO-hoz szeretne tartozni.

Putyin gyűlöl minket. Az elnök ezt nem látja. Mégis azt mondani, hogy Oroszország rendben volt Ukrajnával, miközben minden este bombázzák a városokat... Egy hónappal ezelőtt ott voltam. Benzinkutakat, éttermeket, bevásárlóközpontokat bombáznak. Terrorcselekményeket követnek el az ukránok ellen

- fogalmazott Bacon, akinek ez az utolsó képviselői ciklusa.

Még több Globál

Nagy titkokat leplezett le az ukrán parancsnok, béketárgyalást tartanak Zelenszkijjel - Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Csak színjáték Trump és Putyin közeledése? Örökké egymás ellensége marad a két ország a volt orosz elnök szerint

Hiába az acsarkodás, Kijev szorosabb partnere marad Amerikának, mint Moszkva – legalábbis Zelenszkij szerint

Donald Trump republikánus elnök hétfőn a Fehér Ház kertjében arról beszélt, hogy nyitott lenne egy háromoldalú csúcstalálkozóra Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökkel, elsősorban a fegyverzetkorlátozás és a nukleáris leszerelés témájában. Ukrajna kapcsán az elnök úgy fogalmazott, hogy

Oroszország tulajdonképpen rendben volt Ukrajna kapcsán, nem csináltak nagy dolgokat.

A Wall Street Journal korábbi értesülései szerint maga Putyin vetette fel a háromoldalú találkozó ötletét egy Trumppal folytatott telefonbeszélgetés során. Az amerikai elnök a múlt héten Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt ugyanakkor bírálta, amiért "nem jó" tárgyalópartner, ezért szerinte másnak kellene képviselnie Ukrajnát.

Az újraválasztásért küzdő Brian Fitzpatrick pennsylvaniai republikánus képviselő hétfőn azt jelentette be, hogy

a héten egyeztet Zelenszkijjel az elon musk-féle spaceX Starshield rendszerének korlátozásáról.

Fitzpatrick az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében megígérte, hogy bárkit, aki korlátozta a Starshield ukrajnai használatát, kongresszusi meghallgatáson fog felelősségre vonni, az érintett kormányzati szerveket pedig azonnali, súlyos költségvetési megvonásokkal sújtja.

A Reuters múlt héten arról számolt be, hogy

a korlátozásra vonatkozó utasítás a Fehér Házból érkezett.

Elon Musk, a SpaceX vezére megerősítette, hogy az amerikai kormány rendelkezik a rendszer felett, így a sebességkorlátozásról az amerikai hadsereg vagy az elnök dönt.

Zelenszkij hétfőn egy kétpárti amerikai szenátori küldöttségnek megerősítette, hogy Ukrajna továbbra sem rendelkezik teljes hozzáféréssel sem a Starshield hálózathoz, sem az amerikai hírszerzési adatmegosztáshoz.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy titkokat leplezett le az ukrán parancsnok, Trump kiosztott pár pofont Zelenszkijnek - Orosz-ukrán háborús híreink kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány
Felkészül a háborúra a NATO, Trump Ukrajna nélkül tárgyalna a békéről – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility