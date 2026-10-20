"Szégyen, hogy Trump összeállt egy háborús bűnös diktátorral!" – Kiakadtak az elnök saját szövetségesei

Don Bacon nebraskai republikánus képviselő a CNN-nek adott hétfői interjújában úgy fogalmazott, "teljesen szégyenletes, hogy az elnökünk erkölcsileg vak ebben a háborúban".
Szerinte trump "a diktátorral és a háborús bűnössel állt össze", miközben aláássa azt a demokráciát, amely a Nyugathoz, az EU-hoz és a NATO-hoz szeretne tartozni.
Putyin gyűlöl minket. Az elnök ezt nem látja. Mégis azt mondani, hogy Oroszország rendben volt Ukrajnával, miközben minden este bombázzák a városokat... Egy hónappal ezelőtt ott voltam. Benzinkutakat, éttermeket, bevásárlóközpontokat bombáznak. Terrorcselekményeket követnek el az ukránok ellen
- fogalmazott Bacon, akinek ez az utolsó képviselői ciklusa.
Donald Trump republikánus elnök hétfőn a Fehér Ház kertjében arról beszélt, hogy nyitott lenne egy háromoldalú csúcstalálkozóra Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökkel, elsősorban a fegyverzetkorlátozás és a nukleáris leszerelés témájában. Ukrajna kapcsán az elnök úgy fogalmazott, hogy
Oroszország tulajdonképpen rendben volt Ukrajna kapcsán, nem csináltak nagy dolgokat.
A Wall Street Journal korábbi értesülései szerint maga Putyin vetette fel a háromoldalú találkozó ötletét egy Trumppal folytatott telefonbeszélgetés során. Az amerikai elnök a múlt héten Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt ugyanakkor bírálta, amiért "nem jó" tárgyalópartner, ezért szerinte másnak kellene képviselnie Ukrajnát.
Az újraválasztásért küzdő Brian Fitzpatrick pennsylvaniai republikánus képviselő hétfőn azt jelentette be, hogy
a héten egyeztet Zelenszkijjel az elon musk-féle spaceX Starshield rendszerének korlátozásáról.
Fitzpatrick az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében megígérte, hogy bárkit, aki korlátozta a Starshield ukrajnai használatát, kongresszusi meghallgatáson fog felelősségre vonni, az érintett kormányzati szerveket pedig azonnali, súlyos költségvetési megvonásokkal sújtja.
A Reuters múlt héten arról számolt be, hogy
a korlátozásra vonatkozó utasítás a Fehér Házból érkezett.
Elon Musk, a SpaceX vezére megerősítette, hogy az amerikai kormány rendelkezik a rendszer felett, így a sebességkorlátozásról az amerikai hadsereg vagy az elnök dönt.
Zelenszkij hétfőn egy kétpárti amerikai szenátori küldöttségnek megerősítette, hogy Ukrajna továbbra sem rendelkezik teljes hozzáféréssel sem a Starshield hálózathoz, sem az amerikai hírszerzési adatmegosztáshoz.
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