Titkos tárgyaláson bukkant fel Trump háborús minisztere: pattanásig feszült a helyzet, ismét felrobban a Közel-Kelet?

Előre be nem jelentett látogatást tett Izraelben hétfőn Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter, a vizit során Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tárgyalt - értesült a Reuters.

A megbeszélés részleteiről egyelőre nem szivárogtak ki információk. Az izraeli katonai rádió értesülései szerint a találkozóra egy dél-izraeli katonai légibázison került sor. Hegseth a közösségi médiában közzétett bejegyzésében csak annyit közölt, hogy az amerikai fegyveres erők Központi Parancsnokságának (CENTCOM) felelősségi területén állomásozó katonáknál tett látogatást.

A látogatás két szempontból is érdekes: egyrészt Izraelben választások lesznek jövő héten, másrészt folyamatosan eszkalálódik a háborús retorika Irán és az Egyesült Államok közt, izraeli vezetők pedig a hadműveletek folytatása mellett érvelnek. A Hormuzi-szoros körüli feszültségek mellett a jemeni húszik – Irán szövetségesei – egyre intenzívebb támadásokat intéznek Szaúd-Arábia ellen.

A látogatás politikai szempontból is figyelemre méltó. Donald Trump amerikai elnök egy nappal korábban nyilvánosan támogatásáról biztosította Netanjahut a jövő keddi, október 27-i választások előtt, amelyek az első parlamenti voksolást jelentik a Hamász 2023. október 7-i támadása óta.

Netanjahu közben az izraeli médiának nyilatkozva közölte, hogy az október 27-i választások előtt nem tervez támadást Irán ellen.

Trump szintén jelezte, hogy a novemberi amerikai félidős választásokig nem indít katonai akciót Irán ellen.

Forrás: Reuters

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