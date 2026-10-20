Trump: ha ez megtörténik, Amerika lángba fog borulni

Donald Trump elnök Franciaországot állította elrettentő példának egy kansasi kampányrendezvényen: szerinte az Egyesült Államok is hasonló helyzetbe jut, ha a félidős választáson a demokraták nyernek.

Az amerikai elnök hétfőn a Wichita melletti Park Cityben tartott lakossági fórumot, ahol Roger Marshall szenátor mellett kampányolt. Az elnök a beszéd során a Franciaországban látható zavargásokat is felhozta, mint elrettentő példa.

Trump azt állította, hogy hasonló helyzet alakulhat ki az Egyesült Államokban is a demokraták győzelme esetén.

Amikor égő templomtornyokat és tomboló tüzeket láttok Franciaországban, gondoljatok arra, hogy a radikális demokraták ugyanezt akarják Amerikában"

– fogalmazott az elnök, aki beszédében a tőle megszokott bevándorló- és iszlámellenes retorikát alkalmazta.

Kansas konzervatív fellegvárnak számít, hiszen Trump 2024-ben 16 százalékpontos előnnyel nyert az államban, amely 94 éve nem választott demokrata szenátort. Ennek ellenére az első ciklusát töltő Marshall szoros versenyben áll demokrata kihívójával, Adam Hamiltonnal. A metodista megagyülekezet lelkészeként dolgozó Hamilton Trump védővámjai és kiszámíthatatlan politikai vezetése ellen kampányol. Trump a gyűlésen személyesen is támadta Hamiltont, míg Marshall elsősorban kulturális témákra helyezte a hangsúlyt, és túl "woke"-nak nevezte ellenfelét a kansasi választók számára.

Hamilton kampánycsapata szerint Marshall süllyedő hajóját a mostani nagygyűlés sem mentheti meg.

Semmi, ami a rendezvényen elhangzott, nem terelheti el a figyelmet arról, hogy a kansasiakat a magas üzemanyagárak sújtják, nem jutnak megfizethető egészségügyi ellátáshoz, és elegük van a washingtoni korrupcióból"

– jelentette ki Tyson Brody, a jelölt szóvivője.

A gazdasági nehézségek Trump leghűségesebb bázisában is érezhetők. Bejárta a közösségi médiát egy fotó, melyen az volt látható, hogy a gyűlés helyszíne melletti benzinkúton a gázolaj gallononkénti ára 5,78 dollár volt, ami mintegy 45 százalékos drágulást jelent az egy évvel ezelőtti kansasi átlagárhoz képest.

Forrás: Reuters

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