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Túl veszélyesek a lázadók, rendkívüli lépésre kényszerült miattuk a közel-keleti hatalom
Globál

Túl veszélyesek a lázadók, rendkívüli lépésre kényszerült miattuk a közel-keleti hatalom

Portfolio
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Szaúd-Arábia elhalasztotta a világ egyik legjelentősebb befektetési konferenciáját, miután az elmúlt hetekben sorozatos támadások érték az országot, a közel-keleti konfliktus kiszélesedése pedig egyre inkább megbénítja az üzleti életet.

A Future Investment Initiative (FII) nevű rendezvényt – amelyet "sivatagi Davosként" is emlegetnek – eredetileg október 26. és 29. között tartották volna meg, a szervezők azonban hétfői közleményükben megerősítették, hogy az eseményt 2027-re halasztják. Az új időpontot a tájékoztatás szerint hamarosan nyilvánosságra hozzák.

A jubileumi, tizedik alkalommal megrendezendő konferencia az elmúlt években a globális pénzügyi szektor egyik legfontosabb eseményévé vált.

Az államilag támogatott fórumon Szaúd-Arábia rendszeresen bemutatja nagyszabású beruházási terveit,

amelyek célja a gazdaság diverzifikációja, valamint a szénhidrogénektől való függetlenedés a turizmus, a sport és a technológia felé nyitva, külföldi tőke bevonásával. Az idei programban többek között a Goldman Sachs, a Standard Chartered és a Citi vezérigazgatójának felszólalása is szerepelt.

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A halasztás közvetlen kiváltó oka, hogy a királyság az elmúlt hetekben fokozódó konfliktusba keveredett az iráni támogatást élvező jemeni húszi lázadókkal.

A húszik katonai, energetikai és polgári célpontokat egyaránt támadtak szerte az országban.

Találat érte az állami olajvállalat, az Aramco központját és a rijádi nemzetközi repülőteret is, ahol az ebben a hónapban végrehajtott csapásokban legalább 18 ember meghalt, és több százan megsebesültek.

Az amerikai–izraeli–iráni háború idén már az egész Öböl-térség rendezvénynaptárát felborította, így az Egyesült Arab Emírségekben és Katarban is számos konferenciát töröltek vagy halasztottak el az év első felében. A vezető bankok és magántőke-alapkezelők a Reuters és a Semafor értesülései szerint bizalmasan jelezték biztonsági aggályaikat Jászir al-Rumajánnak, a szaúdi szuverén vagyonalap (PIF) vezetőjének, miközben a cégvezetőkre komoly nyomás nehezedett, hogy személyesen is megjelenjenek a négynapos eseményen.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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