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A jövő hadviselése kapujában: emberi beavatkozás nélkül tesztelték az Egyesült Államok különleges tengeri eszközét
Globál

A jövő hadviselése kapujában: emberi beavatkozás nélkül tesztelték az Egyesült Államok különleges tengeri eszközét

Portfolio
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A dél-koreai HD Hyundai és az amerikai Anduril védelmi technológiai vállalat október 19-én bejelentette, hogy sikeresen végrehajtotta egy kísérleti hajó autonóm navigációs és küldetésirányítási tesztjét a kaliforniai Long Beach partjainál. A bemutató során olyan technológiákat próbáltak ki, amelyek a jövőben az amerikai haditengerészet legénység nélküli felszíni hadihajóinak üzemeltetését támogathatják - írta az Army Recognition.

A háromórás próbaút során egy 368 tonnás, korábban az amerikai haditengerészet kötelékében szolgáló kísérleti hajót használtak, amelyet a két vállalat saját fejlesztésű rendszereivel szereltek fel. A teszt az autonóm navigációt, a kötelékmanővereket, a változó küldetési követelményekhez való alkalmazkodást, valamint a szimulált géphibákra adott automatikus válaszreakciókat értékelte.

A fejlesztés célja, hogy az ilyen vízi járművek minimális operátori beavatkozás mellett, part menti felügyelettel hajtsák végre feladataikat.

A demonstrátor két különálló rendszert ötvöz. A HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering által kifejlesztett VAone rendszer felel a hajó autonóm funkcióiért – beleértve a gépi állapotfelügyeletet, az anomáliaészlelést és a kárelhárítást –, az Avikus leányvállalat HiNAS Prime technológiájára építve. Ezzel párhuzamosan az Anduril Lattice szoftvere látja el az autonóm küldetésirányítást és az eszközök koordinálását, ami lehetővé teszi a feladatok módosítását anélkül, hogy folyamatosan egyedi navigációs parancsokat kellene kiadni. Ez a funkcionális szétválasztás több legénység nélküli hajó egyidejű felügyeletét is jelentősen megkönnyítheti.

A tesztet egy part menti irányítóállomásról követték nyomon valós időben. A helyszínen közel negyven amerikai és dél-koreai szakértő volt jelen, többek között az amerikai és a dél-koreai haditengerészet, az amerikai parti őrség, valamint az American Bureau of Shipping képviselői. A bemutató ugyanakkor még nem jelent teljes körű validációt, mivel nem állnak rendelkezésre nyilvános adatok a rendszer üzemidejéről, a kedvezőtlen időjárási viszonyok közötti teljesítményéről vagy az elektronikai zavarással szembeni ellenálló képességéről. A teszt során fegyverrendszerekkel kapcsolatos funkciókat is megemlítettek, éles lőpróbát azonban nem hajtottak végre.

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A két vállalat ipari együttműködése 2024-ben kezdődött, majd 2025-ben bővült ki az autonóm felszíni járművek közös fejlesztésére. A Long Beachnél használt hajótól független új prototípus jelenleg a HD Hyundai ulszani hajógyárában épül. A Jonhap hírügynökség értesülései szerint a vízre bocsátást 2026 novemberére tervezik, ezt követően a járművet az amerikai partok mentén tesztelik majd. Az együttműködés a dél-koreai vállalatcsoport kiemelkedő hajóépítési kapacitását ötvözi az amerikai küldetésirányító szoftverrel, megteremtve az amerikai bejegyzésű gyártás lehetőségét is.

A próbautak egy szélesebb kontextusba illeszkednek. Az amerikai haditengerészet 2026. szeptember 29-én harminc közepes méretű, legénység nélküli felszíni hajó beszerzéséről kötött megállapodást a Galliano Marine Services, a HII és a Saronic Technologies vállalatokkal, így a HD Hyundai és az Anduril párosa ebben a körben nem szerepel a nyertesek között. A haditengerészet értékelési szempontjai között az ütközéselkerülés, a tengeri helyzetismeret, valamint a tartós küldetések fenntartásának képessége kiemelt helyen szerepel. Ezenfelül az amerikai kormányzati ellenőrző hivatal (GAO) 2026 júniusi jelentése rámutatott azokra a szervezeti és koordinációs nehézségekre, amelyek továbbra is hátráltatják az autonóm rendszerek integrációját a haditengerészet műveleteibe. A mostani bemutató így elsősorban a dél-koreai és az amerikai hadiipari együttműködés elmélyülését jelzi, ám még nem igazolja, hogy az autonóm hadihajók készen állnának az aktív hadi szolgálatra.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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