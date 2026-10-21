Bemondta Zelenszkij: Ukrajna hajlandó elengedni a megszállt területeket - Egy dolog kell ehhez

A kijevi vezető azt mondta: szerinte „valódi végét” hozná a háborúnak, ha most azonnal tűzszünet lenne, a frontvonal befagyna, ezután pedig megindulnának a tárgyalások.

Zelenszkij hangsúlyozta:

Ukrajna számára a legfontosabb ezután az lenne, hogy biztonsági garanciákat kapjon az Egyesült Államoktól és Európától.

Tűzszünet, vagy a gyilkolászás leállítása, ahogy Trump elnök fogalmazott. Befagyasztás és leállás. Ez a minimum, ami kell most Oroszországtól”

– mondta Zelenszkij.

Oroszország ennél többet követel: az agresszor hatalom még mindig a Donbasz teljes kiürítését, a NATO-katonák kitiltását és a megszállt területek elismerését, mint Oroszország része követeli.

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